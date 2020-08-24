Все лица, получившие гражданство Кипра в рамках действующей инвестиционной программы, были проверены местными властями, и их кандидатуры соответствовали всем необходимым условиям, заявило МВД Кипра.

Ранее телеканал Al Jazeera опубликовал расследование, в ходе проведения которого выяснилось, что кипрское правительство выдавало так называемые «золотые паспорта» подозреваемым и обвиняемым в преступлениях гражданам иностранных государств, в том числе россиянам.

«В связи с сегодняшними публикациями в международных СМИ, которые предполагают, что Республика Кипр приступила к натурализации лиц, которые не соответствовали условиям Кипрской инвестиционной программы, мы хотим уточнить, что все лица, упомянутые в материале, были оценены в соответствии с условиями, которые действовали в данный момент и которым они были выполнены», - сказано в заявлении ведомства.

Согласно расследованию телеканала #CyprusPapers, за время действия программы предоставления европейского гражданства за инвестиции паспорт Кипра получили около 2,5 тысяч человек. Большинство из них, порядка 40%, составили россияне, но есть граждане и других постсоветских стран.

Среди россиян, ставших обладателями кипрских паспортов, числятся топ-менеджеры госбанков и госкомпаний, таких как ВТБ (Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина), Сбербанк (Максим Полетаев), РусГидро (Евгений Дод), бывшие госчиновники, депутаты и члены их семей (например, Владимир Христенко — сын экс-главы Минпромторга Виктора Христенко и пасынок вице-премьера Голиковой,замминистра экономического развития Игорь Рева, бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и др.), а также лица, находящиеся в международном розыске (бывший владелец «Группы компаний 1520» Юрий Ободовский и бывший гендиректор «Межрегионгаза» Николай Горновский) и т. д.

В списках кипрских граждан фигурируют и украинцы - олигарх Олег Бахматюк, бизнесмен Вадим Шульман, бывший министр экологии Николай Злочевский, бывший (времен президентства Виктора Януковича) начальник Следственного управления налоговой милиции Анатолий Яковинец и жена бывшего министра обороны времен Януковича Павла Лебедева Людмила Лебедева.

В ноябре 2019 года правительство Кипра признало наличие ошибок с выдачей «золотых паспортов» и приняло решение аннулировать гражданство 26 человек, 9 из которых – россияне.

В августе 2020 года власти Кипра заявили о намерении изменить условия программы получения гражданства в обмен на инвестиции, в том числе приобретение недвижимости.