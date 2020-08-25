ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Эксперимент в Германии: гражданам будут дарить €1200 каждый месяц
Цель проекта, как утверждают его авторы, - выяснить, как безусловный базовый доход меняет людей, и может ли он помочь справиться с текущими вызовами, с которыми сталкивается общество
Эксперимент в Германии: гражданам будут дарить €1200 каждый месяц
Фото: Reuters / Others
25 августа 2020 г.

Институт экономических исследований и ассоциация Mein Grundeinkommen в Германии запустили невероятный социальный эксперимент.

120 человек, которых выберут для участия в проекте, будут безвозмездно получать по 1200 евро в месяц на протяжении трех лет, пишут «Ведомости». При этом, согласно условиям, опубликованным на официальном сайте исследования, добровольцам при желании будет разрешено иметь другие источники заработка.

Прием заявок на участие в проекте, посвященном изучению влияния безусловного базового дохода на людей, стартовал 18 августа. Как пояснили авторы исследования, их цель заключается в том, чтобы «выяснить, как ББД меняет людей и общество», «что это делает с поведением и отношениями и может ли такой доход помочь справиться с текущими вызовами, с которыми сталкивается общество».

«Мы хотим выяснить, делает ли базовый доход людей и общество более устойчивыми к кризисам», ‒ отмечают инициаторы проекта. Размер выплаты, по их словам, определялся с учетом порога бедности, при котором финансовые возможности человека для существования и участия в жизни общества ограничены.

Введение ББД обсуждается во многих странах Европы. В 2016 году жители Швейцарии отвергли большинством голосов (77%) идею выплаты каждому гражданину 2500 тысяч франков (€2260) в месяц на взрослого и 625 франков (€565) на ребенка.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us