Институт экономических исследований и ассоциация Mein Grundeinkommen в Германии запустили невероятный социальный эксперимент.

120 человек, которых выберут для участия в проекте, будут безвозмездно получать по 1200 евро в месяц на протяжении трех лет, пишут «Ведомости». При этом, согласно условиям, опубликованным на официальном сайте исследования, добровольцам при желании будет разрешено иметь другие источники заработка.

Прием заявок на участие в проекте, посвященном изучению влияния безусловного базового дохода на людей, стартовал 18 августа. Как пояснили авторы исследования, их цель заключается в том, чтобы «выяснить, как ББД меняет людей и общество», «что это делает с поведением и отношениями и может ли такой доход помочь справиться с текущими вызовами, с которыми сталкивается общество».

«Мы хотим выяснить, делает ли базовый доход людей и общество более устойчивыми к кризисам», ‒ отмечают инициаторы проекта. Размер выплаты, по их словам, определялся с учетом порога бедности, при котором финансовые возможности человека для существования и участия в жизни общества ограничены.

Введение ББД обсуждается во многих странах Европы. В 2016 году жители Швейцарии отвергли большинством голосов (77%) идею выплаты каждому гражданину 2500 тысяч франков (€2260) в месяц на взрослого и 625 франков (€565) на ребенка.