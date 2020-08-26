ОАЭ отправили в Ливию 40 наемников из Йемена для пополнения рядов боевиков ЧВК «Вагнер», воюющих в Ливии против законного правительства. Об этом сообщает в Twitter и Facebook Адиль эль-Хасани, один из командиров йеменских проправительственных сил, которые противостоят хуситам на юге страны.

Эль-Хасани уточняет, что боевики из Йемена отправились в Сирт. По его данным, ОАЭ платит каждому наемнику 5 тысяч саудовских риалов в месяц (около 1300 долларов).

Как утверждает Эль-Хасани, в Йемене наемники дислоцировались в южных городах Эд-Дали и Лагич. «ОАЭ использовали йеменских пешек для шпионажа и теперь отправили воевать за границу», - написал он.

Власти ОАЭ и Йемена ситуацию не комментируют.

Британская газета The Guardian в декабре 2019 года писала, что Абу-Даби финансирует наемников, которые отправляются в Ливию в отряды лидера незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара.

Москва официально занимает нейтральную позицию в «ливийском вопросе», сохраняя дипломатические связи и с законным правительством, и с мятежным военачальником Халифой Хафтаром. В то же время, как следует из доклада ООН, на стороне последнего воюют до 1200 наемников из частной военной компании «Вагнер», за которой стоит влиятельный российский бизнесмен Евгений Пригожин.

В докладе, в частности, отмечается, что российские граждане присутствуют в Ливии с 2018 года, «оказывая техническую поддержку в ремонте военных машин и участвуя в боевых операциях». Наемники ЧВК «Вагнер» работают наводчиками артиллерии, снайперами и «дают консультации в области противодействия электронному наблюдению». По данным ООН, в составе «Вагнера», кроме россиян, воюют граждане Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины.

Ранее агентство Anadolu засняло очищенные от наемников Хафтара населенные пункты западной Ливии. На стенах ряда домов сохранились характерные надписи на русском языке. Боевики также оставили за собой книги на русском языке, продукты российского производства, что также подтверждает присутствие «вагнеровцев» в стране.

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН правительство под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытался захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция. За последние 2 месяца ЛНА понесла ряд тяжелых поражений.