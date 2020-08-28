Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк принял в Анкаре в минувший четверг вице-премьера Украины и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

После встречи в формате тет-а-тет была проведена межделегационная встреча, на которой Варанк подчеркнул, что визит украинской делегации является важным шагом с точки зрения установления сотрудничества в важных стратегических секторах, и, прежде всего, в оборонной, авиационной и судостроительной промышленности.

«Мы поставляем в Украину вооруженные беспилотники, за которыми с восхищением наблюдает весь мир. В наступательных беспилотниках «Акынджи» мы используем двигатель, который поставляется из Украины, и мы работаем над тем, чтобы производить эти двигатели своими силами. «Акынджи» станет поворотной точкой, которая изменит концепции обороны. Турция и Украина дополняют друг друга в вопросе технологий», - заявил Варанк.

Уруский выразил уверенность в том, что плодотворное сотрудничество Украины и Турции поднимется на более высокий уровень благодаря новым проектам. «С Турцией мы не просто соседи, а друзья и стратегические партнеры. Президенты Эрдоган и Зеленский придают особое значение сотрудничеству в оборонной промышленности», - отметил он. 25 августа глава Украины Владимир Зеленский наградил государственными орденами министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, пресс-секретаря президента Ибрагима Калына и Халюка Байрактара, генерального директора компании «Baykar», производящей ударные БПЛА.

Награды присуждены «за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность».