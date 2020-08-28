Взятый ранее в плен командир армянской разведывательной группы Гурген Алавердян признался, что был направлен для совершения диверсии на боевых постах азербайджанской армии в направлении Геранбойского района, сообщает ресурс Haqqin.Az со ссылкой на распространенную пресс-центром Службы государственной безопасности Азербайджана видеозапись.

По словам Алавердяна, в июле 2020 года командир воинской части полковник Вазген Вартанян вызвал его к себе вместе с несколькими разведчиками и приказал подготовиться к операции по совершению диверсии на боевых позициях Азербайджана в направлении Геранбойского района, уничтожению максимально возможного числа азербайджанских солдат, а также взятию их в плен.

«После этого мы на протяжении 20 дней проходили спецподготовку, изучали территорию и выжидали выгодные погодные условия. 23 августа в 02:30 диверсионная группа под моим командованием, воспользовавшись туманной погодой, начала двигаться в сторону азербайджанских позиций в Геранбойском районе. Но когда мы вторглись на территорию боевого поста, прозвучал сигнал тревоги, и мы были вынуждены отступить. Членам моей группы удалось бежать, но из-за тумана я не смог точно определить направление и был взят в плен», - рассказал Алавердян, признавшись, что он раскаивается в совершенном.

Он также отметил, что не хотел продолжать службу, но, как военнослужащий, был вынужден исполнять приказы. По словам Алавердяна, он не единственный, кого Вооруженные силы Армении заставляют заниматься диверсиями на территориях Азербайджана.

Армянский командир добавил, что после пленения не столкнулся с бесчеловечным обращением и не подвергался пыткам.

«Я хочу остаться в Азербайджане и служить этому государству. Я также понял, что у армянской армии нет шансов противостоять Вооруженным силам Азербайджана», - сказал он.

23 августа диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку совершить провокацию в направлении Геранбойского района. В результате решительных действий подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на этом направлении, противник, неся потери, был вынужден отступить. Во время боя командир армянской диверсионной группы, старший лейтенант Гурген Алавердян, был взят в плен.

Напряженность между двумя Армений и Азербайджаном сохраняется с 12 июля, когда подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций в Товузском районе близ азербайджано-армянской государственной границы. За время эскалации конфликта со армянской стороны погибли 6 военнослужащих, с азербайджанской - 12 военных и 1 мирный житель.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.