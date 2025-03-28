ПОЛИТИКА
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Башкан Гагаузии арестована
Суд на 30 суток арестовал Евгению Гуцул — главу автономного региона Молдовы. Ее обвиняют в незаконном предвыборном финансировании
Башкан Гагаузии арестована
/ Reuters
28 марта 2025 г.

Суд в Кишиневе постановил арестовать главу Гагаузии Евгению Гуцул на 30 суток.

Молдавская полиция задержала главу автономного региона Молдовы в аэропорту во вторник вечером — при попытке вылететь в Стамбул.

Гуцул, которая возглавляет Гагаузию с 2023 года, обвиняют в незаконном финансировании предвыборной кампании в составе организованной преступной группы.

Ранее в пятницу Гуцул обратилась к Реджепу Тайипу Эрдогану и Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ее дело. Она обвинила молдавские власти в политическом давлении и заявила, что рассчитывает на поддержку Анкары и Москвы.

Расследование против башкана Гагаузии является частью дела против запрещенной в Молдове политической партии «Шор». Бизнесмен и создатель партии Илан Шор еще в 2019 году переехал в Израиль. Он обвиняется властями Молдовы в крупных хищениях, но заявляет о своей невиновности и политических мотивах преследования.

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