Президент ДР Конго Феликс Чисекеди предложил Дональду Трампу заключить соглашение о безопасности: США получат доступ к кобальту, литию, меди и танталу в обмен на помощь в борьбе с поддерживаемыми Руандой повстанцами.

Чисекеди заявил в интервью Fox News, что США могут использовать санкции или давление, чтобы удержать вооруженные группы от продвижения вглубь страны. В последние месяцы повстанческая группировка M23 захватила стратегически важные города Гома и Букаву, а также Уалика́ле — центр добычи золота и касситерита.

В письме, направленном Трампу, Чисекеди назвал его победу «золотым веком для Америки» и подчеркнул, что партнерство с ДРК обеспечит США стратегическое преимущество в добыче ключевых минералов.

Минералы Конго крайне важны для производства смартфонов, ноутбуков и электромобилей, что делает страну ареной борьбы между США и Китаем за ресурсы.

Украина уже обсуждает с Вашингтоном возможность передачи своих природных ресурсов в обмен на военную поддержку.

США также обсуждают вопросы экономического сотрудничества в сфере энергетики, телекоммуникаций и добычи полезных ископаемых с Казахстаном . Вашингтон ведет переговоры с Ираком о возобновлении поставок нефти, а также проявляет интерес к Гренландии из-за ее запасов редкоземельных металлов. Разрабатывать редкоземельные ископаемые предлагал Трампу даже российский президент Владимир Путин.

ДРК не уточняет, какой именно военной поддержки ожидает от США. На фоне наступления M23 армия страны утратила контроль над большей частью провинций Северное и Южное Киву. Попытка привлечь румынских наемников не помогла удержать Гому — они были взяты в плен и позже освобождены.

Кроме того Чисекеди ведет переговоры с основателем американской ЧВК Blackwater Эриком Принсом — давним союзником Трампа — по вопросам усиления контроля за налогообложением горнодобывающих компаний. Рассматривается вариант, при котором структуры Принса обеспечат безопасность сборщиков налогов и помогут в борьбе с уклонением от уплаты сборов.