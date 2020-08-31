Федеральный суд по трудовым спорам в немецком городе Эрфурт пришел к выводу, что запрет на ношение хиджаба учительницами – не только дискриминация, но и несоразмерное посягательство на права и свободы человека. Тем самым судьи поддержали заявление конституционного суда Германии, назвавшим запрет на ношение хиджаба в государственных школах «несовместимым с конституцией», пишет интернет-издание IslamNews.

Вынесенное судом решение было ответом на иск мусульманки, которую не взяли на работу в школу по причине ношения хиджаба, а она, в свою очередь, отказалась снимать его на рабочем месте, как того требовал закон о соблюдении нейтральности.

Согласно этому закону, педагогам запрещается носить религиозные символы или одежду, такие как головной платок, на рабочем месте. Суд назвал требования, содержащиеся в законе, недопустимой дискриминацией на религиозной почве.

Несмотря на решение суда, женщина не может требовать, чтобы ее взяли на работу, но получит материальную компенсацию в размере полуторамесячной заработной платы.

Ранее в феврале 2020 года Федеральный конституционный суд Германии наложил запрет на ношение мусульманского головного платка стажерами-юристами, проходящими подготовку на должность судьи. Согласно постановлению, на заседаниях суда стажеры должны соблюдать нейтральную позицию в отношении религиозных воззрений.

Тем самым конституционный суд отклонил жалобу стажерки, проходившей с января 2017 года подготовительную службу в одном из судов в Гессене. Там начинающие юристы-мусульманки имеют право носить хиджаб во время длящейся около двух лет стажировки, но не тогда, когда они выступают представителями правосудия или государства.