Боевики незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Халифе Хафтару, перекрыли сообщение с городом Сирт на севере Ливии, сообщили в Генштабе ливийских правительственных сил.

Представитель ведомства, ответственный за операции в Сирте и Джуфре, генерал Абдульхади Дырах сообщил, что въезд в прибрежный город закрыт. При этом район Эрбаин на востоке Сирта объявлен «закрытой зоной» и туда не допускают не только транспортные средства, но и местных жителей.

Премьер Ливии Файез Саррадж и политический союзник Халифы Хафтара – глава Палаты представителей в Тобруке Акиле Салих объявили 21 августа о соглашении по режиму прекращения огня в стране.В соответствии с договоренностью, районы Сирт и Джуфра объявлены демилитаризованными зонами. Также планируется восстановление добычи и экспорта нефти в Ливии, вывод иностранных наемников из страны и проведение выборов в марте 2021 года.

Однако уже 27 августа сторонники Хафтара нарушили перемирие, подвергнув ракетному обстрелу позиции правительственных сил к западу от Сирта.

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН правительство под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем мятежного военачальника Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытался захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция. За последние 2 месяца Ливийская национальная армия Хафтара понесла ряд тяжелых поражений.