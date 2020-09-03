Суд Лондона принял на рассмотрение иск адвоката Джеффри Найса о признании геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщает информагентство Associated Press.

Иск был подготовлен адвокатом по просьбе представителей Всемирного уйгурского конгресса.

Найс ранее сыграл ключевую роль в судебном процессе над экс-президентом Югославии Слободаном Милошевичем, а также выступал в качестве стороны защиты в Международном уголовном суде.

Слушания по делу начнутся в первые месяцы 2021 года.

Правозащитники считают предстоящий процесс важной возможностью для привлечения Пекина к ответственности за нарушения прав человека.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также, как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.

Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.