«Из СК РФ поступило информационное письмо - обращение передано для проверки в нижестоящее управление в Западно-Сибирское управление СК РФ на транспорте», - сообщила в пятницу судья Басманного суда Москвы Евгения Николаева, которую цитирует «РИА Новости».

Разбирательство в суде началось после того, как юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади подал в СК РФ заявление о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля.

В среду власти Германии сообщили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», и потребовали объяснений от Москвы.

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, когда он в возвращался в Москву из Томска, где встречался со своими сторонниками в преддверии региональных выборов. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в местную больницу скорой помощи, где он впал в кому. Через два дня Навального транспортировали на лечение в клинику Charite в Берлине.

По мнению его близких и соратников, критик Кремля и коррупции во власти мог быть отравлен, когда пил чай в кафе аэропорта незадолго до посадки в самолет.