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СК РФ занялся проверкой заявления о покушении на Навального
Центральный аппарат Следственного комитета РФ поручил сибирскому управлению на транспорте проверить заявление сторонников оппозиционера Алексея Навального о возможном покушении на него
СК РФ занялся проверкой заявления о покушении на Навального
СК РФ занялся проверкой заявления о покушении на Навального / Others
4 сентября 2020 г.

«Из СК РФ поступило информационное письмо - обращение передано для проверки в нижестоящее управление в Западно-Сибирское управление СК РФ на транспорте», - сообщила в пятницу судья Басманного суда Москвы Евгения Николаева, которую цитирует «РИА Новости».

Разбирательство в суде началось после того, как юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади подал в СК РФ заявление о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля.

В среду власти Германии сообщили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», и потребовали объяснений от Москвы.

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, когда он в возвращался в Москву из Томска, где встречался со своими сторонниками в преддверии региональных выборов. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в местную больницу скорой помощи, где он впал в кому. Через два дня Навального транспортировали на лечение в клинику Charite в Берлине.

По мнению его близких и соратников, критик Кремля и коррупции во власти мог быть отравлен, когда пил чай в кафе аэропорта незадолго до посадки в самолет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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