Сейчас тяжело поверить, что кроме пандемии бывают и другие яркие события. Однако в январе, до вспышки коронавирусной инфекции, США и Китай заключили первую фазу торговой сделки, что было новостью на первых полосах газет. Недавно после очередных угроз в адрес друг друга две экономические сверхдержавы заявили, что будут придерживаться этих договоренностей. О том, насколько это важное событие, говорит то, что с 2017 года вся мировая экономика замедлялась из-за торговых войн между США и Китаем.

Многие эксперты называли действующего президента после его избрания антикризисным менеджером. И, казалось бы, не зря. Дональд Трамп не раз становился банкротом, но каждый раз снова воссоздавал свою империю. Возможно, он пришел к власти в нужное время, потому что тот мир, который строится вокруг США, находится в кризисе уже более 10 лет.

Американский госдолг каждый день бьет новые рекорды. Он уже превысил 26 триллионов долларов. Корпоративный долг достиг 10 триллионов, а потребительский - около 15 триллионов долларов. Это одна из причин, почему на балансе у ФРС активов на 10 триллионов долларов (результат количественного смягчения), рост которого сопровождался снижением ставки ФРС до 0%.

Рост денежной массы относительно ВВП в этой стране превышает рост экономики, что, теоретически, должно было привести к инфляции. Инфляция же, напротив, ниже ориентира в 2%. Другими словами, если бы не количественное смягчение, то ВВП Штатов снижался бы на 2-3% несколько лет подряд. Почему? Несмотря на возможность брать дешевые кредиты, населению все сложнее что-то покупать. Их реальные доходы слишком долго падали, а среди безработных и тех, кто работает неполный рабочий день, большинством всегда были чернокожие американцы, недовольство которых вылилось, как мы видели, в движение «Жизни черных имеют значение».

За это время у Китая госдолг стал сопоставим с половиной его совокупного ВВП – 5.5 триллионов долларов. Корпоративный долг Китая к концу 2019 года достиг 120% к ВВП, а долги населения достигли также 50% валового внутреннего продукта. Однако в отличие от ФРС, активы на балансе Народного банка Китая снижаются третий месяц подряд, достигнув минимума за более чем год. Это говорит о том, что экономика этой страны восстанавливается после карантина.

Если у США рекордные долги стали результатом торгового дефицита, то в Китае – это результат искусственного поддержания темпов роста промышленного производства. И та, и другая страна исчерпали инструменты роста. По этой причине Китаю оставалось только регулировать потоки капитала и манипулировать курсом юаня, чтобы поддержать экспорт в условиях, когда потребление в США – основном потребителей китайских товаров – замедляется уже который год подряд, а это еще больше усугубляло состояние платежного баланса Штатов.

Однако, раз низкая ставка и количественное смягчение как антикризисные инструменты в США, ЕС и Японии исчерпаны, то этим странам нужны новые точки роста. Если действующая политика печатного станка продолжится, то это приведет к схлопыванию финансовых пузырей, а если, наоборот, поднять ставки и прекратить масштабную эмиссию денег, то должники обанкротятся. И тот, и другой сценарий может привести к дефолту. Именно эту дилемму пытается решить Трамп.

Если мы посмотрим на текст соглашения о торговой сделке между США и Китаем, то увидим, что Китай берет на себя обязательство не осуществлять манипулирование валютными интервенциями (курсами), благодаря которому они создавали нетарифные барьеры в торговле со Штатами (заниженный курс юаня делает американские товары дороже китайских аналогов).

Кроме того, Китай обязуется покупать американские товары, начиная от углеводородов и заканчивая сельхозпродукцией. Такая мера необходима для США по той причине, что только рост производства может вывести американскую экономику из долговой ямы, в которую они сами себя загнали, считая, что долларовая система позволит сводить баланс, а само население будет поддерживать ее за счет потребления и развития технологий, что так и было, пока демография не испортила эти планы.

Так, еще одна причина роста долгов и торговых войн – стареющее население, что означает рост числа пенсионеров на фоне сокращающегося трудоспособного населения. Помимо нагрузки на бюджет, который должен либо наращивать госдолг, либо сокращать расходы на другие нужды, это еще и означает замедление деловой активности. В таких условиях американцы были вынуждены в начале нулевых провести либерализацию финансовой системы и смягчить монетарную политику, что привело к появлению тех ипотечных ценных бумаг, которые обвалились в 2007 году и годом позднее привели к мировому экономическому кризису 2008 года.

Однако с тех пор мир не вышел из кризиса. Более того, каждые 3 года мир сталкивался с новыми потрясениями: кризис еврозоны 2010-2011 гг., нефтяной кризис 2014-2015 гг., и кризис 2020 года. По мере роста напряженности и замедление мировой экономики страны запада вынужденно наращивали объем ликвидности, а это, как я уже говорил ранее, перестало работать еще в 2017 году. Вслед за странами запада ставки центробанков падали и в развивающихся странах, особенно в экспортно-ориентированных. В конечном счете, все это привело к валютным войнам, а в 2019 году Минфин США обвинил Россию, Китай, страны ЕС и некоторых других в манипулировании валютными курсами. США, как мы теперь видим, проблему с дефицитом платежного баланса монетарными методами решить не смогли.

Если торговая сделка будет исполнена, и США с Китаем перейдут на новый уровень сделки, то поднебесной грозит стать потребителем. Такая тенденция, впрочем, начнется при любом стечении обстоятельств ввиду того, что китайское население начнет стареть к 2050 году. Однако в отличие от США, Китаю пока не удалось создать общество, где большая часть населения будет средним классом, а соответственно и создать базу для гарантированного трудоустройства гигантского населения, без чего рынок будет ограниченным.

При этом американцам, чтобы стать нетто экспортером в КНР придется поделиться долей доллара в мировых расчетах. Как мы видим из истории, торговый дефицит может быть преодолен, хоть и временно, только кредитным профицитом, а для этого поднебесной нужно обладать резервной валютой, востребованной во всем мире. Более того, для этого Америке придется еще и смириться с тем, что в глобальной цепи добавленной стоимости и производственной цепочке, в которой, как представляется, США хочет занять больше места, американские компании будут чаще рассчитываться со своими торговыми партнерами в юанях, а это сделает компании Китая более конкурентоспособным в мировой экономике.

Наконец, самим США придется ориентировать не только на состояние финансовых рынков, где торговля рассчитывается в долларах, но и на курс юаня при ведении своей денежно-кредитной политики. Почему это важно? Поднебесная не придерживается традиционной либеральной модели. Штатам и тут придется потесниться.

Что же ждет остальных? Мировая экономика, будь она капиталистической или коммунистической по-китайски, требует баланса. Развивающиеся страны уже давно стали куда больше, чем были, когда только встраивались в мировые рынки. Например, Россий, Индия, Бразилия, Турция, как и сам Китай, и некоторые другие государства выступают за равенство и регионализацию мировой финансовой системы. Одновременно с этим, в мире появляется новый крупный рынок сбыта экспортных товаров, причем в отличие от стран запада, Восточная Азия не имеет никаких идеологических требований.

США придется, впрочем как и сейчас, соревноваться как со своими союзниками, так и с соперниками за рынки поднебесной. Им требуется не просто увеличить долю собственного производства на своих же рынках, что мы в России называем импортозамещением, а еще и больше экспортировать, иначе все долги, которые накапливаются по сей день, лягут тяжким бременем на плечи будущих поколений, которые, из–за тех же самых долгов, рискуют еще и остаться без такого серьезного инструмента, как мировая долларовая система.