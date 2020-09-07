Правительство Ингушетии приняло решение закрепить уникальный христианский храм Тхаба-Ерды за Джейрахско-Ассинским музеем-заповедником, передает агентство «Интерфакс-Юг»со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Ранее республиканское управление Росимущества планировало сдать объект культурного наследия в аренду и даже инициировало соответствующие торги. На выставление древнего памятника на аукцион, как пишет «Кавказский узел», обратили внимание ингушские активисты, реакция общественности последовала незамедлительно, после чего объект был снят с торгов.

«В адрес управления направлялось обращение от республиканского правительства о недопустимости передачи частным организациям и физическим лицам памятников горной Ингушетии, учитывая их особый статус и значимость для ингушского народа. Эта твердая позиция руководства республики», - сказал собеседник агентства.

Средневековый храм с общей площадью окрестностей 120 кв. м. предлагали сдать в аренду на 10 лет при стартовой цене 118 тысяч рублей, что при ежемесячной выплате - 9 838 рублей, отмечает «Кавказский узел».

Информация о размещении в интернете заявки на право заключения договора аренды Тхаба-Ерды была доведена до регионального правительства. Премьер Ингушетии Владимир Сластенин дал поручение о закреплении уникального храма за упомянутым музеем-заповедником.

Тхаба-Ерды - одно из древнейших христианских культовых сооружений на территории России. Самый ранний строительный период, как предполагают, относится к VIII веку, хотя среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда его построил. Впервые за вековой период церковная служба в храме прошла в 2012 году.

Объект культурного наследия находится в горном Джейрахском районе Ингушетии между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, неподалеку от границы с Грузией. Длина уникального сооружения 17 метров, ширина - 7,5 метров.