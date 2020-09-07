Россия готова внести вклад в устранение разногласий в восточной части Средиземного моря, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Филэлефтерос».

По его словам, российская сторона обеспокоена регулярными кризисами в этой части мира. «Считаем недопустимыми любые действия, которые чреваты дальнейшим ростом конфликтного потенциала», - подчеркнул Лавров.

Глава российской дипломатии отметил, что Москва неоднократно призывала руководство государств региона к политической дальновидности, урегулированию споров исключительно мирным путем, в правовом поле.

«Противоречия лучше решать за столом переговоров, а не усугублять публичными риторическими состязаниями. Кроме того, есть универсальная площадка для эффективного решения спорных вопросов - Организация Объединенных Наций», - сказал министр.

Министр подчеркнул, что Москва готова содействовать выстраиванию добрососедства, «но, разумеется, только в том случае, если об этом заинтересованно попросят стороны».

Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент заявил о недопустимости поддержки некоторыми странами эгоистичной и несправедливой позиции Греции, подчеркнув, что Турция будет неизменно отстаивать свои права и интересы перед лицом действий, игнорирующих международное право.