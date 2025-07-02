Иранские военные в июне погрузили морские мины на корабли в Персидском заливе — об этом Reuters сообщили два высокопоставленных источника в США, ссылаясь на разведданные. По их словам, подготовка велась вскоре после серии ударов Израиля по территории Ирана, что вызвало тревогу в Вашингтоне на фоне риска перекрытия Ормузского пролива.

Хотя мины не были размещены непосредственно в проливе, сам факт погрузки указывает на серьезность намерений Тегерана и готовность к эскалации. Ормузский пролив — один из важнейших морских коридоров в мире: через него проходит около 20% всех глобальных поставок нефти и газа. Потенциальная блокада могла бы резко повысить мировые цены на энергоносители и усугубить экономическую нестабильность.

Согласно источникам, США не исключают, что подготовка к минированию могла быть элементом информационного давления или уловкой, направленной на демонстрацию решимости без немедленного осуществления угроз. Однако ранее, 22 июня, иранский парламент одобрил (хотя и необязывающее) предложение о блокаде пролива.

В Белом доме заявили, что действия Ирана сдерживаются благодаря военной кампании США и давлению на хуситов. «Свобода навигации восстановлена, а Иран — серьезно ослаблен», — отметил представитель администрации Трампа.

Как уточнили источники, разведданные могли быть получены с помощью спутниковой съемки или других технических и агентурных методов. Точное время погрузки мин не называется. Неизвестно также, были ли они впоследствии выгружены.

По оценке американской разведки 2019 года, Иран располагает более 5 тыс. морских мин и способен оперативно развернуть их с помощью скоростных катеров. При этом сам Иран также зависит от пролива — именно через него проходит большая часть его экспорта нефти и сжиженного газа, что делает угрозу блокировки экономически рискованной и политически чувствительной.

На данный момент прямой эскалации в Ормузском проливе удалось избежать. Однако, как подчеркивают официальные лица США, возможность ответных шагов со стороны Ирана сохраняется.