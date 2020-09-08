Турция продолжит оказывать поддержку Молдове, в том числе жителям территориально-автономного округа Гагаузия. Посол Турции в Кишиневе Гюрол Секменсюер в беседе с агентством Anadolu поделился оценками итогов августовского визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Молдову.

Глава дипмиссии напомнил, что Чавушоглу вместе с молдавским коллегой Олегом Цулей председательствовал на первом заседании Совместной группы стратегического планирования, а также встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном и премьер-министром этой страны Ионом Кику.

«Турция и Молдова вновь подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства», - сказал Секменсюер. По словам турецкого посла, Чавушоглу также посетил автономно-территориальное образование Гагаузия, где принял участие в открытии генконсульства Турции в Комрате.

«Наше генеральное консульство будет обслуживать не только жителей автономии, но и другие региона Молдовы, в частности, Леову, Чимишлию, Каушаны, Штефан-Водэ, Кантемир, Бессарабка, Кагул и Тараклию», - сообщил посол.

Секменсюер также акцентировал внимание на поддержке Турцией усилий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Молдове. «Самолет с главой МИД Турции доставил в Молдову очередной груз медицинских принадлежностей, а также планшеты и компьютеры для дистанционного обучения. Минздраву Молдовы переданы 30 тысяч масок, 1400 халатов и 600 защитных комбинезонов, а властям Гагаузии - 20 тысяч масок, 1200 халатов, 300 защитных комбинезонов, 90 планшетов и 17 ноутбуков. Кроме того, 151 планшет и 16 компьютеров переданы в дар школе в коммуне Ратуш», - сказал дипломат.

Посол выразил надежду на то, что помощь Турции внесет вклад в борьбу с пандемией в Молдове. «В ближайшее время мы планируем доставить в страну около 50 аппаратов искусственной вентиляции легких», - добавил Секменсюер.

Гагаузия является автономной территорией, входящей в состав Молдовы. Свыше 50% населения региона составляют гагаузы (тюркский народ христианского вероисповедания). Анкара оказывает поддержку гагаузам - Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) реализует целый ряд проектов в регионе.