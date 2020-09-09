Россия готовится перебросить тысячу наемников из Камышлы, который находится на северо-востоке Сирии, для пополнения незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара в Ливии.

По сведениям местных источников, Москва, которая оказывает военную поддержку сирийскому режиму Башара Асада, продолжает помогать путчисту Хафтару в Ливии и готовится вновь пополнить ряды его боевиков наемниками из Сирии.

Российская ЧВК «Вагнер» через посредников в городе Камышлы мобилизует сирийцев для ведения боевых действий в Ливии за плату. Заключены договоры с боевиками от 20 до 45 лет из районов, подконтрольных Башару Асаду. Российские военные специалисты подготовят их и в течение месяца отправят в Ливию. Согласно договору, каждый наемник будет получать зарплату в размере 2 тысяч долларов в месяц и должен воевать в рядах Хафтара не менее 5 месяцев.

В мае 2020 года Россия отправила в Ливию около 300 наемников на 3 месяца. Общее число собранных сирийских боевиков с подконтрольных Асаду территорий и отправленных в подчинение Халифе Хафтару достигает порядка 5 тысяч человек. Кроме сирийцев в рядах незаконных вооруженных формирований Хафтара на востоке Ливии воюют российские наемники, ополченцы группировки Судана «Джанджавид», вооруженные повстанцы из Чада и другие иностранные наемники.

Москва официально занимает нейтральную позицию в «ливийском вопросе», сохраняя дипломатические связи и с признанным международным сообществом Правительством национального согласия (ПНС), и с мятежным военачальником Халифой Хафтаром. В то же время, как следует из доклада ООН, на стороне последнего воюют до 1200 наемников из частной военной компании «Вагнер», за которой стоит российский бизнесмен Евгений Пригожин.

В докладе, в частности, отмечается, что российские граждане присутствуют в Ливии с 2018 года, «оказывая техническую поддержку в ремонте военных машин и участвуя в боевых операциях». Наемники ЧВК «Вагнер» работают наводчиками артиллерии, снайперами и «дают консультации в области противодействия электронному наблюдению». По данным ООН, в составе «Вагнера», кроме россиян, воюют граждане Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины.

Ранее агентство Anadolu засняло очищенные от наемников Хафтара населенные пункты западной Ливии. На стенах ряда домов сохранились характерные надписи на русском языке. Наемники также оставили за собой книги на русском языке, продукты российского производства, что также подтверждает присутствие «вагнеровцев» в стране.

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН правительство под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытался захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция.