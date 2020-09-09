Библию с автографом президента США Дональда Трампа выставили на продажу почти за 40 тысяч долларов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на американское издание TMZ.

Экземпляр Священного писания, который Трамп подписал в начале июня, выставлен на продажу в магазине Moments In Time, который предоставляет услуги по продаже и покупке различных материалов с автографами знаменитых личностей. Как передает портал TMZ, цена подписанной Трампом Библии составляет 37,5 тысяч долларов.

Это не первый случай, когда священная книга, подписанная американским президентом, выставляется на продажу. В прошлом году СМИ сообщали, что в онлайн-магазине eBay за 325 долларов продается экземпляр Библии, однако позже эксперты выяснили, что подпись Трампа фальшивая.

В марте 2019 года лидер США в ходе визита в штат Алабама, который настиг разрушительный торнадо, подписал несколько экземпляров Библии и вручил их пострадавшим.