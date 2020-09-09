ПОЛИТИКА
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Подписанная Трампом Библия выставлена на продажу почти за 40 тыс долларов
Это не первый случай, когда священная книга, подписанная лидером США, выставляется на продажу. В прошлом году в онлайн-магазине eBay за 325 долларов продавался еще один экземпляр Библии, однако позже эксперты выяснили, что подпись Трампа фальшивая
Подписанная Трампом Библия выставлена на продажу почти за 40 тыс долларов
Фото: AP / Others
9 сентября 2020 г.

Библию с автографом президента США Дональда Трампа выставили на продажу почти за 40 тысяч долларов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на американское издание TMZ.

Экземпляр Священного писания, который Трамп подписал в начале июня, выставлен на продажу в магазине Moments In Time, который предоставляет услуги по продаже и покупке различных материалов с автографами знаменитых личностей. Как передает портал TMZ, цена подписанной Трампом Библии составляет 37,5 тысяч долларов.

Это не первый случай, когда священная книга, подписанная американским президентом, выставляется на продажу. В прошлом году СМИ сообщали, что в онлайн-магазине eBay за 325 долларов продается экземпляр Библии, однако позже эксперты выяснили, что подпись Трампа фальшивая.

В марте 2019 года лидер США в ходе визита в штат Алабама, который настиг разрушительный торнадо, подписал несколько экземпляров Библии и вручил их пострадавшим.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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