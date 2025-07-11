Вечером 7 июля, сидя за ужином с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме, Дональд Трамп произнес слова, которые означали самый резкий дипломатический разворот за время его второго президентства.

«Мы отправим еще оружие. Мы должны. Они должны быть в состоянии защищать себя. Их сейчас очень сильно бьют», — заявил президент и объявил о возобновлении поставок вооружений Украине.

Всего неделей ранее те же поставки были приостановлены по инициативе министра обороны Пита Хегсета — в третий раз за шесть месяцев. И в третий раз президент был вынужден отменить решение своего же ведомства, которое каждый раз вызывало бурю критики как внутри страны, так и среди союзников.

Крушение иллюзий «мастера сделок»

История этого дипломатического разворота началась еще в феврале, когда президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Трампом предупредил американского лидера о «недоговороспособности» Путина. Тогда реакция в Овальном кабинете была почти что оскорбленной: как украинский президент смел сомневаться в выдающихся способностях «мастера сделок» остановить войну?

Зеленского, по свидетельствам очевидцев, едва ли не силой вытолкали из Белого дома. Отношения между Вашингтоном и Киевом резко испортились и, казалось, восстановлению не подлежали.

А в Кремле тем временем удовлетворенно потирали руки. Дональд Трамп казался у них в кармане. Через доверенное лицо Стива Уиткоффа российское руководство начало продавать Белому дому идею о бесперспективности помощи Украине, которая едва ли не сама виновата в том, что Россия пошла на нее войной.

Российские установки чудесным образом накладывались на давние предубеждения Трампа относительно Украины. И это давало нужный эффект — чистых пять месяцев.

Игра в одни ворота

Путин разворачивал настоящую дипломатическую операцию по обольщению американского президента. Еще до победы Трампа на выборах российский лидер запустил настоящее «шарм-наступление»: поддерживал ложные заявления Трампа о выборах 2020 года, хвалил его реакцию на покушение в июле.

Когда в марте Путин подарил Трампу его портрет, специальный посланник администрации Стив Уиткофф отметил, что президент был «явно тронут этим жестом».

Москва отправляла чиновников в Вашингтон расхваливать потенциальное сотрудничество в сферах энергетики, критически важных минералов и космических исследований. В феврале состоялись первые высокопоставленные переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии.

Однако каждый телефонный разговор Трампа с Путиным заканчивался ничем. Позиция российского лидера по Украине не сдвигалась ни на йоту. Москва настаивала на «демилитаризации» Украины и восстановлении российского доминирования над ее политикой — требования, которые Киев никогда не мог принять.

В итоге американский лидер начал терять терпение и что-то подозревать: «Он [Владимир Путин] все время очень вежлив, но в итоге толку от этого никакого».

Момент истины

Переломным моментом стал телефонный разговор 3 июля. По данным Кремля, Путин заявил Трампу, что Москва привержена своим целям в Украине и предпочитает достичь их дипломатическим путем, но пока это невозможно, Россия продолжит «СВО».

Трамп впоследствии выразил свое разочарование: «Я не думаю, что он готов к этому. Я просто говорю, я не думаю, что он хочет остановиться, и это печально».

Во вторник, спустя дни после очередного бесплодного разговора с Путиным, президент дал одно из самых ясных указаний на то, что его отношения с российским лидером ухудшались: «Мы выслушиваем от Путина кучу фигни», — заявил он во время заседания кабинета министров.

Давление реальности

Пока в Вашингтоне происходили дипломатические маневры, на земле разворачивались события, которые делали любые переговоры все более нереальными.

В первую неделю июля российские войска открыли новый участок боевых действий, форсировав границу между Белгородской и Харьковской областями. Захватив село Меловое, они продемонстрировали готовность к дальнейшей эскалации.

На центральном участке фронта российская армия прорвала украинскую оборону севернее Покровской агломерации, угрожая окружением Константиновки. По данным проекта Deep State, в июне армия РФ оккупировала наибольшую площадь территорий в Украине в 2025 году — 556 квадратных километров.

Но самым болезненным для американского руководства стал массированный ракетно-дроновый удар России вечером 3 июля — сразу после разговора президентов. Россия запустила по Украине 539 дронов и 11 ракет, что стало очередным рекордом.

Основной целью стал Киев. Российские дроны сначала заставили системы ПВО истратить запас ракет, а затем по позициям были нанесены ракетные удары. По российским данным, удалось поразить сразу две батареи комплекса Patriot в аэропортах Жуляны и Борисполь.

А в ночь на 9 июля российские силы запустили по Украине рекордное 741 средство воздушного нападения, из них 728 — беспилотники разных типов.

Европейское лобби

В эти критические недели европейские лидеры развернули собственную кампанию по убеждению Трампа. Они использовали проверенную тактику — лесть.

В частных разговорах с американским президентом такие лидеры, как германский канцлер Фридрих Мерц, хвалили Трампа за отправку американских бомбардировщиков для нанесения крупного удара по ядерной программе Ирана.

Они говорили Трампу, что он мог бы сделать нечто подобное и в отношении Украины — не бомбами, а новой порцией санкций, направленных на подрыв российской экономики.

«Вы — ключевая фигура в мире для прекращения войны в Украине», — говорил Мерц Трампу в Овальном кабинете, призывая поддержать двухпартийный законопроект сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блументаля о жестких санкциях против стран, покупающих российскую нефть.

Одновременно европейцы нашли изящный способ убедить Трампа продолжить поставки вооружений Киеву. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично восхитился инициативой Трампа повысить расходы стран альянса на оборону до 5% ВВП: «Могли бы вы когда-нибудь подумать, что это стало бы результатом саммита, если бы он не был переизбран президентом?»

За лестью скрывался практический расчет. В эти 5% планировалось включить закупки вооружений для Украины силами альянса. 11 июля Трамп объявил о достигнутой договоренности: США будут передавать оружие Украине через посредничество НАТО, а альянс — оплачивать поставки.

Так европейцы нашли формулу, которая позволяла Трампу выглядеть жестким переговорщиком, выбивающим деньги из союзников, а им самим — обеспечить стабильное финансирование украинской обороны.

Болезненная правда

Трамп оказался серьезным образом уязвлен неуступчивостью Путина в вопросах переговоров, что он расценил как неуважение. Сначала это совсем не было очевидным — казалось, лидеры, исполненные теплотой друг к другу, договорятся об остановке «никому не нужной войны».

Но российский президент оказался на удивление тверд. Для Путина война превратилась в навязчивую цель, и неуспех на первых этапах войны лишь укрепил его упорство.

Даже попытки поэкспериментировать с временным прекращением огня были сочтены нецелесообразными. Украину решено было показательно додавить невиданно массированными ударами. Видимо, подчиненные обещали российскому лидеру прорывные результаты, которые заставят Трампа по-другому смотреть на него.

Вышло наоборот: Трамп почувствовал себя оскорбленным.

Новая реальность

Во вторник Трамп заявил, что «очень серьезно» рассматривает поддержку законопроекта о суровых санкциях против стран, покупающих российскую нефть. Среди них — Китай, Индия, Бразилия и даже некоторые члены Европейского союза.

Аналитики предупреждают, что законопроект может иметь далеко идущие последствия. «Экономические последствия этого законопроекта резки и всеобъемлющи, — говорит Бен Харрис из Института Брукингса. — В конечном счете, есть только три вероятных исхода: отступление российских сил, крах мировых энергетических рынков или всемирная рецессия».

Но в Москве не выглядят обеспокоенными перспективой новых санкций. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что, учитывая уже введенные 30 тыс. ограничительных мер, новые санкции «не изменят картину кардинально».

Уроки полугода

Наметившийся разворот Трампа показал, что американскому президенту понадобилось почти полгода, чтобы на собственном опыте убедиться в правоте слов Владимира Зеленского о бесперспективности дипломатии в условиях продолжающихся боевых действий.

Тем не менее для Украины зигзаг американской политики стал своеобразным подарком, поскольку подтолкнул ведущих западных политиков к новым обещаниям поставок высокотехнологичных вооружений.

Остается вопрос: надолго ли хватит этого «вдохновения» президенту, известному своей противоречивостью? Сегодня Трамп может восхвалять стойкость Украины и обещать новую помощь, но что будет через две недели — не знает никто.

В отличие от Трампа, Россия не изменила свою позицию с самого начала войны и вряд ли изменит ее в будущем.

Путин, имеющий четвертьвековой опыт общения с американскими президентами, хорошо изучил психологию Трампа с его эмоциональными всплесками, чередующимися с более трезвыми инициативами. В Москве, вероятно, рассчитывают переждать текущий период разочарования и дождаться очередного поворота в американской политике.

Тем временем реальность войны продолжает диктовать свои условия. Пока дипломаты спорят и маневрируют, на украинской земле каждый день гибнут люди, разрушаются города, перекраиваются границы. История этих шести месяцев показывает, что именно жестокие факты на земле, а не дипломатические расчеты в конечном счете формируют позиции мировых лидеров. И эта закономерность, судя по всему, сохранится.