Министерство прогнозирует дыру в казне в 2021 году на уровне 2,755 триллиона рублей, в 2022 году - 1,25 триллиона рублей, в 2023 - 1,41 триллиона рублей.

В документах не приводятся оценки в процентах к ВВП, однако исходя из имеющегося у Reuters проекта макропрогноза Минэкономразвития, на основе которого верстается бюджет, дефицит в 2021 году может составить 2,4% ВВП, в 2022-2023 годах - 1,0-1,1% ВВП. Накануне министр финансов Антон Силуанов оценил бюджетный дефицит в текущем году около 4% ВВП.

Траты следующего года Минфин не сможет удержать на уровне первоначальных расходных параметров 2020 года, как предполагал еще летом. В общенациональном плане восстановления экономики говорилось, что уровень предельных расходов в 2021 году будет ограничен параметрами бюджетных ассигнований текущего года, утвержденных в трехлетнем бюджете, то есть на уровне 19,7 триллиона рублей.

В итоге Минфин определил расходы в следующем году в размере 21,501 триллиона рублей, что немного превышает планируемые траты на 2021 год, утвержденные законом о бюджете до пандемии и обвала нефтяных цен (21,191 триллиона рублей). По сравнению с текущим годом расходы сократятся более чем на два триллиона рублей - в 2020 году Минфин ожидает расходы на уровне 23,734 триллиона рублей, следует из данных единого портала бюджетной системы.

В 2022 году расходы немного вырастут в номинальном выражении до 21,880 триллиона рублей, а в 2023 году планируются на уровне 23,666 триллиона рублей. Минфин ожидает, что доходы в следующем году сократятся почти на 2 триллиона рублей по сравнению с текущим годом - до 18,745 триллиона рублей с 20,594 триллиона рублей. Значительные поступления в казну в 2020 году обеспечили средства ФНБ, которые Минфин потратил на покупку у ЦБР контрольного пакета акций Сбербанка и затем зачислил в бюджет.

В сравнении с утвержденными до начала кризиса бюджетными параметрами в 2021-2022 годах доходы будут отставать более чем на два триллиона рублей.

Минфин прогнозирует недополученные нефтегазовые доходы в 2021 году в размере 91 миллиарда рублей, что означает, что ведомство продолжит продавать валюту из ФНБ, хоть и в незначительных объемах. В 2022-2023 годах ведомство ожидает дополнительные поступления в казну от нефти и газа в размере 702,7 и 787,3 миллиарда рублей соответственно.