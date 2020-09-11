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Трамп объявил о сокращении войск США в Ираке и Афганистане
Количество военнослужащих в Афганистане снизится до 4 тысяч, в Ираке - до 2 тысяч, отметил глава Белого дома
Трамп объявил о сокращении войск США в Ираке и Афганистане
Фото: Reuters / Others
11 сентября 2020 г.

Президент США Дональд Трамп анонсировал вывод значительного числа американских военнослужащих из Ирака и Афганистана.

«В Афганистане удалось достичь большого прогресса. Мы уменьшим число военнослужащих до четырех тысяч в течение очень короткого промежутка времени. То же самое можно сказать об Ираке - мы скоро сократим количество солдат до двух тысяч», - сказал американский лидер на пресс-конференции.

Глава Белого дома упомянул также о присутствии военных США в Сирии, но не уточнил, планируется ли их вывод из этой страны. «Мы уже в значительной степени покинули Сирию», - отметил Трамп.

ИСТОЧНИК:AA
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