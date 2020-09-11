Заявления стран Южной Европы - участниц ЕС (MED 7) о ситуации в Восточном Средиземноморье и кипрском урегулировании «необъективны, оторваны от реальности и лишены правовой основы». Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, комментируя совместное заявление участников саммита Med7, прошедшего 10 сентября с участием Франции, Италии, Испании, Мальты, Португалии, Греции и греческой общины Кипра.

Аксой напомнил, что итоговое заявление Med7 не отличается от того, что было сделано по итогам прошлогоднего саммита. Представитель турецкого МИД призвал Афины к отказу от неправомерных шагов и максимализма по принадлежности континентального шельфа Средиземноморья. «Для снижения напряженности в регионе необходимо, чтобы Греция отвела военные суда из района сейсморазведочных работ турецкого судна Oruç Reis в Восточном Средиземноморье, поддержала мирные инициативы НАТО, отказалась от милитаризации островов в восточной части Средиземного моря, в том числе острова Мейс, а также положила конец усилившемуся давлению в отношении меньшинств в Западной Фракии», - сказал Аксой.

Дипломат подчеркнул, что из числа стран-кандидатов на вступление в ЕС именно у Турции самая длинная береговая полоса с Восточным Средиземноморьем. «Для обеспечения диалога и сотрудничества по Восточному Средиземноморью Афинам в первую очередь следует сесть за стол переговоров с Турцией без предисловий, а грекам-киприотам для разведки и использования углеводородных ресурсов сотрудничать с турками-киприотами, в том числе в вопросе распределения доходов от энергоресурсов», - отметил Аксой.

Кроме того, представитель МИД Турции призвал Грецию и греческую общину Кипра не использовать ЕС как инструмент для достижения собственных интересов. По словам Аксоя, позиция ЕС и стран Med7 противоречит международному праву и общеевропейским нормам. «Солидарность нужно проявлять с теми, кто прав», - подчеркнул он.