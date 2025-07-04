Экс-президент США Джо Байден дал понять, что не собирается отказываться от участия в политической жизни Штатов и мира — даже несмотря на то, что больше не занимает пост президента, передает CNN.

Выступая на этой неделе в Сан-Диего перед участниками конференции Общества по управлению человеческими ресурсами, Байден заявил, что к нему продолжают обращаться за советом как европейские лидеры, так и американские политики.

«Мне звонят несколько европейских лидеров, просят подключиться к процессам, — рассказал экс-президент. — Я не вовлечен напрямую, но даю советы».

По его словам, к нему также обращаются представители обеих партий в Конгрессе: «Не потому, что думают, будто у меня есть готовые ответы, а чтобы обсудить идеи».

Байден при этом подчеркнул, что не ищет публичности.

«Вы не видите меня в медиа постоянно — я не веду публичную деятельность в привычном смысле», — отметил он, добавив, что приехал в Калифорнию, чтобы навестить правнука в Лос-Анджелесе, а не ради политических выступлений.

С момента ухода из Белого дома в январе Байден держался в тени — до недавнего времени. Он признался, что «работает как проклятый» над мемуарами объемом 500 страниц, в которых расскажет о своем президентстве. Книга должна выйти в марте и, как ожидается, внесет свой вклад в общественные дебаты о последних годах его пребывания у власти.

Однако эти обсуждения далеко не всегда носят положительный характер. Его возвращение в медийное пространство — в том числе участие в шоу «The View» — вызвало критику со стороны некоторых демократов. Один из бывших помощников заявил в интервью The Hill: «Каждый раз, когда Байден появляется на публике, мы снова ведем вчерашнюю войну».

Политтехнологи в беседах с Fox News отмечают, что такие интервью лишь напоминают избирателям об обеспокоенности по поводу возраста и состояния здоровья Байдена, особенно после его заявления в мае о борьбе с агрессивной формой рака предстательной железы. Некоторые демократы все громче призывают Байдена полностью уйти с политической сцены.

Тем не менее 82-летний Байден явно не намерен отступать. Он настаивает, что продолжает играть роль за кулисами — впрочем, пока какого-либо эффекта его публичные проявления не принесли.