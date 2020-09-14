Власти Израиля приняли решение повторно ввести всеобщий карантин для предотвращения распространения коронавируса в стране, сообщает РБК со ссылкой на израильские СМИ.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что временная изоляция продлится около трех недель. Ограничения начнут действовать в канун праздника Рош ха-Шана - еврейского Нового года, который отмечается в пятницу, 18 сентября, и сохранятся до конца праздника Суккот, который в этом году выпадает на 2-9 октября.

«Есть вероятность, что карантин продлится более трех недель», - добавил израильский премьер.

В это время в стране будут закрыты учебные заведения, рестораны, торговые и бизнес-центры. Жителям Израиля будет запрещено отходить от своих домов на расстояние более 500 метров. Такие же карантинные меры действовали в стране в период с середины марта по начало мая.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего в Израиле зафиксировано более 156 823 случаев заражения коронавирусом, 1126 человек умерли.