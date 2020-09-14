Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России составила рейтинг самых читаемых книг среди осужденных. Это стало частью акции «Твои друзья - книги», которая направлена на ресоциализацию заключенных, сообщает ТАСС со ссылкой на данные информационного центра ФСИН.

«В мужских исправительных колониях осужденные отдают предпочтение историческим книгам, приключениям, детективам и фантастике, в женских колониях наибольшей популярностью пользуются любовные романы, а в воспитательных колониях - приключенческая литература», - рассказали представители ФСИН.

Абсолютным лидером литературного рейтинга оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Второе место по популярности принадлежит произведению Федора Достоевского «Преступление и наказание», на третьем - «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. В топ-5 также вошли «Война и мир» и «Три мушкетера».

В десятке самых популярных на зоне книг также еще два произведения Льва Толстого - «Воскресение» и «Анна Каренина». Шестое место по читаемости занял роман Достоевского «Братья Карамазовы», седьмое - «Отверженные» Виктора Гюго, восьмое - «Тихий Дон» Михаила Шолохова.

Писатель Сергей Лукьяненко в комментарии «Коммерсанту» отметил, что осужденные в колониях предпочитают литературу, в которой могут найти созвучные своим душевные переживания. «Эти книги действительно и на слуху, и чем-то, видимо, трогают, задевают людей, оказавшихся в такой вот ситуации. «Граф Монте-Кристо» повествует о мечте об отмщении, о свободе. «Преступление и наказание», собственно говоря, о том, что людям нужно осмыслить, да и «Мастер и Маргарита» - тоже, в общем-то, книга христианская, библейская - это то, что многим важно», - сказал писатель. «Это очень неплохой выбор, дающий надежду на то, что люди исправятся», - добавил он.

В список самых популярных у заключенных авторов также попали Теодор Драйзер, Эрих Мария Ремарк, Борис Акунин, Гузель Яхина, Николай Гоголь, Дарья Донцова, Александр Солженицын.

По данным ТАСС, всего в исправительных учреждениях функционируют 1 137 библиотек, при них организовано более 700 читальных залов. В среднем на одного подозреваемого, обвиняемого и осужденного приходится по 100 книг. Кроме того, для слабовидящих и слепых, как рассказали во ФСИН, имеются книги и журналы со шрифтом Брайля.