Вечером 8 января 1977 года в разных местах Москвы произошла целая серия террористических актов. Первая бомба - самая смертоносная– была взорвана в метро и унесла жизни семи человек, около сорока получили ранения. Меньше чем через час в торговом зале одного из продуктовых магазинов совершен второй теракт. Еще через 5 минут у другого продовольственного магазина приведена в действие третья бомба. Позднее следствием будет установлено, что в преступлении виновны радикальные армянские националисты, а сами теракты преследуют цель отделения Армении от СССР.

15 июля 1983 года в парижском аэропорту Орли произошел теракт. Взрывчаткой был начинен чемодан. Погибли 8 человек, тяжело ранены несколько десятков. Ответственность за взрыв взяла Армянская секретная армия освобождения Армении (ASALA).

27 июля этого же года боевики другой террористической группировки совершили вооруженное нападение на турецкое посольство в Лиссабоне, столице Португалии. В этот раз число погибших из числа гражданских было меньше: убиты 2 сотрудника посольства. 5 боевиков ликвидированы охраной дипведомства.

Это лишь незначительные эпизоды деятельности всего лишь нескольких армянских националистических группировок террористической направленности. Представить точное число жертв армянских националистов вряд ли возможно. На их счету не только атаки на дипломатические учреждения и официальных лиц, но и убийства тех, кто не имел и даже не мог иметь никакого отношения к Турции или Османскому государству.

Несмотря на то, что еще в 80-е годы прошлого века армянские боевики взрывали бомбы в аэропортах, захватывали заложников и убивали всех, кто, по их мнению, являлся врагом армянского народа, для современного человека армянского терроризма не существует.Как правило, на слуху совсем другой термин: «армянский геноцид», с которым многие исследователи и связывают армянский националистический терроризм. Считается, что армяне мстят туркам за столетия «унижения под османским игом» и за трагические события 1915 года.

Однако террористические организации армянских националистов появились задолго до событий 1915 года, и связывать армянский терроризм исключительно с исторической памятью событий столетней давности не совсем корректно. Кроме того, и само положение армян под властью Османов не было таким, каким это хотят представить некоторые националисты и ангажированные историки.

Современные исследования ставят под сомнение распространенное представление о том, что армяне и представители других религиозных меньшинств находились в заведомо унизительном состоянии по сравнению с мусульманами. Так же, как, например, и греки, многие знатные армянские фамилии были интегрированы в османскую элиту и пользовались весьма привилегированным положением. Например, династия армянских архитекторов Бальян, представители которой украсили Стамбул своими шедеврами. Долмабахче, Бейлербей, Чираган и многие другие дворцы, мечети и медресе были построены членами этой семьи. Несмотря на немусульманское происхождение, Бальян и многие другие фамилии были важной частью космополитической османской элиты.

Позднее в ходе османских реформ середины XIX века все подданные султана постепенно уравниваются в правах. Для того, чтобы унифицировать государство, появляется запрос на создание особой общности (концепция Османизма), в которой конфессиональные и национальные различия не должны играть существенной роли. По сути, вся вторая половина XIX века — это борьба между османским проектом реинтеграции меньшинств в новый политический проект и идеями сепаратистов, актуализирующих этнические и религиозные особенности.

Таким образом, у османского интеграционного проекта появляется несколько серьезных конкурентов, среди которых одним из наиболее опасных выступает идея создания Великой Армении на территориях восточной Анатолии. Их армянские националисты провозгласили «исконными землями армянского народа».

Вместе с тем, эта территория Анатолии населена не только армянами, но и турками, а также представителями других этносов, чьи интересы армянские националисты не считают нужным учитывать и рассматривают их исключительно в качестве оккупантов. Такого рода идеи находят понимание и поддержку у заклятых друзей Османов - великих держав и других внешних игроков, стремящихся дезинтегрировать империю.

Русско-турецкая война 1877–78 годов становится важным шагом в развитии и интернационализации армянского вопроса. Фактически, Россия и некоторые другие страны начинают выступать в роли «покровителей» армян, что впоследствии оказывает существенное влияние на формирование и развитие армянского националистического терроризма.

Так, в 1885 году в османской провинции Ван появляется партия «Арменакан», преследующая сепаратистские цели отделения от единого государства. В 1890 году уже на территории Российской империи в городе Тифлис (ныне Тбилиси) создается другая политическая партия - Армянская революционная федерация («Дашнакцутюн»), которая также ставит своей целью «освободить Армению от власти турок» и создать собственное независимое государство. «Дашнакцутюн» принимает план широкомасштабного насильственного давления на Османскую империю посредством террора в отношении «чиновников, информаторов, предателей» ради целей восстановления «исконной родины».

В 1905 году дашнакские боевики предприняли попытку убийства Абдуль-Хамида II, для чего использовали взрывное устройство перед мечетью Йылдыз в Стамбуле, куда султан приезжал каждую пятницу для коллективной молитвы. Таймер на бомбе сработал точно, однако правитель задержался, общаясь с шейх уль-исламом, что и сохранило ему жизнь. Вместе с тем, взрыв унес жизни примерно 30 ни в чем ни повинных людей, десятки получили тяжелые ранения. Нужно отметить, что дашнаки находились в весьма дружеских отношениях почти со всеми политическими силами, боровшимися с султаном, включая и младотурок, которых позднее будут обвинять в геноциде армянского народа.

Однако в отличие от греков или сербов создать национальное государство у армянских националистов не получалось. Все изменилось с вступлением Стамбула в Первую мировую войну, которая предоставила армянским радикалам уникальный шанс сыграть на противоречиях между великими державами и отторгнуть от империи ее восточные территории.

Как пишет американский историк Джастин Маккарти, поначалу армянские боевики действовали в классической партизанской манере, уничтожая коммуникации и всячески препятствуя мероприятиям по мобилизации османской армии. Особым атакам подвергались призывные пункты, отделения почты и телеграфные линии. Однако затем сепаратисты начали совершать набеги на населенные мусульманами села и даже города, уничтожая местное население.

Османская армия немедленно реагировала и отбивала потерянные территории назад, но для этого приходилось отводить с русского фронта целые дивизии. В итоге российская армия и отряды союзных ей армянских сепаратистов завладевают востоком империи. К сепаратистам из османских провинций Анатолии немедленно присоединяются армянские националисты с территорий, находящихся под властью Петербурга. Таким образом, суммарное число боевиков, противостоящих Османам, по мнению Маккарти, достигает примерно 100 000 человек.

Для местного неармянского населения наступают черные дни, люди вынуждены покидать свои дома, чтобы сохранить жизнь. По данным османской комиссии по делам беженцев, примерно 850 000 мусульман вынуждено было переселиться с востока на запад. Стоит отметить, что реальная цифра была значительно выше, потому что не все беженцы регистрировались и не всем оказывалась соответствующая помощь. Вероятнее всего, реальное число пострадавших превышало один миллион человек.

В 1917 году, когда османская армия возвращается в восточную часть страны, взору солдат предстает полностью разрушенная и уничтоженная страна. Все мусульманские кварталы подверглись разграблению. Как утверждает Маккарти, убыль мусульманского населения в одной только провинции Ван составила примерно 62%. Для сравнения, в соседнем Битлисе - 42%, а в Эрзуруме - 31%. По мнению историка, именно сговор армянских националистов с российской армией и последующий геноцид мусульман напрямую связаны с решением младотурецкого правительства переселить армян подальше от зоны боевых действий.

Армянские радикалы сделали все для того, чтобы ненависть к ним перекинулась и на их народ, что и привело к этому роковому решению. Безусловно можно критиковать младотурков за решение переселить армян, так как это коснулось и тех, кто проживал в районах, которые не подвергались оккупации. Более того, вторжение сил Антанты в эти регионы было возможным, но не никак не неизбежным.

Однако подобная практика особенно во время войны не считалась чем-то фантастическим. Распад Османского государства сопровождался изгнанием и геноцидом многих народов, память которых сейчас подвергнута забвению. Только после Балканских войн 1912-1913 годов в Стамбул устремились сотни тысяч мусульманских беженцев, которые вынуждены были спасаться от резни и погромов, организованных вчерашними «борцами за независимость и свободу».

Таким образом, в этом конфликте было много жертв. Поэтому самое худшее, что можно было сделать в тех условиях — закрыть глаза и попросту не замечать потери другой стороны. К сожалению, именно эту стратегию и выбрали армянские националисты, что, в конечном итоге, позволило им продолжить. Играя роль невинной жертвы, они взвалили всю ответственность за произошедшее на современную Турцию и турков, а также активизировали и даже интернационализировали террор в качестве основного средства для достижения своих целей.