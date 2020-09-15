Турпоток в Анталью с 1 января по 10 сентября превысил 1,884 миллиона человек. Такие данные агентству Anadolu привел член правления Турецкого агентства по туризму и развитию Джем Кынай.

По его словам, основная часть отдыхающих - граждане России. Далее следуют Украина и Германия.

Сертификат «Здоровый туризм», предполагающий соответствие 150 различным санитарно-гигиеническим требованиям, получили большинство гостиничных комплексов Антальи. Это позитивно сказалось на росте числа отдыхающих из России, Германии и Великобритании, отметил он.

«Видимо, люди устали месяцами сидеть дома и очень нуждались в отдыхе. В основном, в Анталью приезжают туристы из России, Украины, Великобритании и Польши. Отели туристической столицы Турции делают все, чтобы соответствовать критериям сертификата «Здоровый туризм», - сказал Кынай.

Более того, он убежден, что поток туристов будет расти и в последующие месяцы. По его словам, туристический сезон в Анталье может продлиться до ноября-декабря.

Кынай также привлек внимание к тому, что в средиземноморской провинции, как и в целом в Турции, есть все условия для круглогодичного отдыха. «В этом году зимой футбол и гольф будут пользоваться особым спросом в Анталье. Поток туристов в Турцию с начала года превысил 10 миллионов человек, а в Анталью составил почти 2 миллиона человек. Это очень важно в период пандемии. Ожидаем, что по итогам года поток туристов в Турцию достигнет 15 миллионов человек», - добавил он.

На фоне поэтапного восстановления международного авиасообщения в августе текущего года в турецкую Анталью ежедневно прибывает по 200 самолетов с туристами. Пандемия коронавирусной инфекции отсрочила начало туристического сезона на юге Турции, и после сравнительно низких показателей в июне и июле в последний месяц лета в туристическую столицу страны хлынул поток гостей.