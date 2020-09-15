Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Афины к диалогу по ситуации в восточной части Средиземного моря без предварительных условий.

«Выбор пути выхода из кризиса в Средиземноморье всецело лежит на Греции. Это будут решать не Турция или Франция, а лидеры Греции и греческий народ», - написал глава внешнеполитического ведомства в статье для газеты «Катхимерини», выдержки из которой приводит агентство Anadolu.

В статье «Приоритет Анкары в Восточном Средиземноморье:дипломатия без предварительных условий» Чавушоглу напомнил, что турецкий и греческий народы являются соседями и поэтому должны придерживаться принципов добрососедства и взаимного уважения.

Комментируя позицию Анкары по ситуации в восточной части Средиземного моря, глава МИД Турции четко обозначил приоритеты:

- справедливое и равноправное определение морских границ;

- защита прав Турции на континентальный шельф и неприемлемость максималистских требований;

- защита прав турок-киприотов на ресурсы Кипра посредством механизма справедливого распределения доходов;

-создание реальных, инклюзивных, справедливых и равноправных механизмов сотрудничества в энергетической сфере с участием всех сторон, включая турок-киприотов (эта инициатива все еще открыта для конструктивного обсуждения).

«Никто не вправе претендовать на исключительную экономическая зону Турции», - добавил Чавушоглу, привлекая внимание к спорам вокруг морских границ греческого острова Меис, расположенного всего в 2 км от берегов Турции и в 580 км от континентальной части Греции.

Никакие законы, логика или элементарное чувство справедливости не могут служить основанием для максималистских требований Афин по данному вопросу, подчеркнул турецкий министр.

«Мы сохраняем наше военно-морское присутствие в регионе не в наступательных целях, а для защиты от вмешательства в ход сейсморазведочных работ на континентальном шельфе Турции (ограниченным в соответствии с международным правом около 16 лет назад)», - пояснил Чавушоглу.