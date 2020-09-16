Председатель 75-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН турецкий дипломат Волкан Бозкыр приступил 15 сентября к исполнению своих обязанностей, сообщает агентство Anadolu.

Церемония передачи председательства в Генассамблее, в работе которой участвуют 194 государства, состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Свои полномочия представителю Турции передал председатель 74-й сессии Тиджани Мухаммад-Банде.

В своем выступлении Бозкыр подчеркнул, что в число основных приоритетов ГА ООН входит борьба с охватившей планету пандемией коронавируса. «Наши маски напоминают нам об очень серьезной угрозе, с которой мы сталкиваемся. Они напоминают нам о жизнях, которые мы потеряли, и о проблемах, которые нам необходимо преодолеть. Они напоминают нам, что мы вместе», - сказал он.

Дипломат с сожалением отметил, что эпидемия сегодня используется для оправдания односторонних шагов и ослабления глобальной системы политических и экономических отношений.

Бозкыр указал в этой связи на необходимость международного сотрудничества в борьбе с COVID-19. «Ни одно государство не может бороться с этой пандемией в одиночку», - заявил он.

В поддержку кандидатуры представителя Турции на посту председателя 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ранее проголосовали 178 стран. Таким образом, Волкан Бозкыр стал первым в истории турецким дипломатом, избранным на высокую должность. Его мандат завершится в сентябре 2021 года.

Волкан Бозкыр родился 22 ноября 1950 года в Анкаре. В настоящее время дипломат возглавляет комитет по внешней политике парламента Турции. Ранее он занимал пост министра по делам Евросоюза и главы делегации Анкары на переговорах с Брюсселем. В течение почти 40 лет дипломатической службы Бозкыр также работал в турецких диппредставительствах в Германии, Ираке, США и Румынии.

Генеральная Ассамблея, учрежденная в 1945 году, согласно Уставу Организации Объединенных Наций, занимает в ООН центральное место. Она является ее главным совещательным, директивным и представительным органом. ГА представляет собой форум для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, затронутых в Уставе. Ассамблея играет также важную роль в процессе выработки стандартов и кодификации международного права.

ГА ООН проходит в сентябре - декабре каждого года, а в последующий период - с января по сентябрь - собирается по мере необходимости.

Ассамблея уполномочена выносить государствам рекомендации по международным вопросам, относящимся к ее компетенции. Она также инициирует меры политического, экономического, гуманитарного, социального и правового характера, которые направлены на улучшение положения сотен миллионов людей во всем мире.