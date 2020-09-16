Силовики и боевики различных формирований режима Башара Асада продолжают совершать преступления против мирного населения Сирии. Убийства, пытки и изнасилования в арабской республике не прекращаются уже девятый год, приводит Anadolu выводы из 25-страничного доклада Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирии.

Документ содержит подробный анализ ситуации с правами человека в охваченной гражданской войной стране в период с 11 января по 1 июля текущего года.

«Сирийцев продолжают убивать, грубые нарушения прав человека фиксируются ежедневно», - говорится в документе, в котором также приводятся факты пыток, изнасилований и убийств мирных жителей. По словам авторов доклада, «подобные преступления стали частью «государственной политики» режима Асада».

В отчете также сказано, что ООН располагает конкретными доказательствами военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных воюющими на стороне Башара Асада вооруженными группами.

Авторы доклада также, в частности, привлекли внимание к гуманитарной ситуации в лагере беженцев «Аль-Хол» (провинция Хасеке, Сирия) в захваченной террористами сирийского крыла РПК части страны. Там в нечеловеческих условиях содержатся до 35 тысяч детей в возрасте до 12 лет, отметили эксперты ООН.

Независимая международная комиссия по расследованию событий в Сирии была учреждена Советом по правам человека ООН в августе 2011 года, чтобы установить преступления, которые совершаются в ходе гражданского конфликта в стране.

В июне 2020 года правозащитники из SNHR (Syrian Network for Human Rights) такжеопубликовалидоклад, согласно которому в результате пыток в стране, в целом, умерли - 14 388 человек, среди них - 177 детей и подростков, а также 63 женщины. Большая часть погибших стали жертвами режима Башара Асада – 14 235 человек, включая 173 ребенка и 46 женщин.

По данным правозащитников, пыткам в той или иной мере подверглись в целом 1,2 миллиона сирийцев, часть из которых по сей день находятся в тюрьмах Асада.

Война в Сирии началась в марте 2011 года. Мирные демонстрации постепенно переросли в вооруженное противостояние после того, как военные открыли огонь для разгона участников протестов. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона сирийцев нашли убежище за пределами страны.