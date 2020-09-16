Пандемия коронавируса повысила уровень сочувствия у россиян, благодаря чему граждане РФ стали чаще делать переводы в благотворительные фонды. К такому выводу пришли аналитики портала SberIndex.ru.

По их данным, пик заболеваемости в России в апреле и мае совпал с пиком объема переводов на благотворительные цели. В регионах, где эпидемиологическая ситуация была наиболее критичной, в этот период зафиксирован резкий всплеск транзакций благотворительным фондам.

Так, в мае по сравнению с апрелем в Дагестане количество переводов выросло почти в 3,7 раза, в Ингушетии - в 3,5 раза, в Чечне - в 3,4 раза, а в Кабардино-Балкарии - почти в 2 раза. В целом по сравнению с прошлым годом объем переводов с началом пандемии вырос более, чем на треть.

Наиболее высокий средний размер благотворительного денежного перевода зафиксирован в Орловской области - 1504 рубля с начала года. Следом идут Хакасия - 1157 рублей, Москва - 903 рубля и Чукотский автономный округ с 697 рублями.