Избыточная смертность в РФ, зарегистрированная Росстатом в период с мая по июль, более чем в три раза превысила официальные данные о смертности от коронавируса. Такое расхождение, по мнению некоторых экспертов, ставит под сомнение точность подсчета смертей от COVID-19 в стране.

Несмотря на то, что Россия занимает четвертое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в стране относительно низкий показатель смертности от COVID-19. Утверждается, что в России причина смерти указывается более точно, чем в других странах. Некоторые чиновники в области здравоохранения объясняют, что во многих случаях пациент с диагнозом COVID-19 умирает не от коронавируса, а от других причин, в том числе от сопутствующих заболеваний, существовавших до заражения коронавирусом. Татьяна Голикова, председатель Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, сообщила в конце июля президенту Владимиру Путину, что смертность от коронавируса в России «значительно ниже, чем в ряде других стран».

Однако данные, опубликованные Росстатом 4 сентября, показывают, что с мая по июль, на пике вспышки эпидемии, было зафиксировано 57 800 избыточных смертей. Этот показатель был рассчитан путем сравнения смертности за три месяца в 2020 году со средним числом смертей в мае-июле в период с 2015 по 2019 год. Он более чем в три раза превышает официальное число погибших в мае-июле от COVID-19, составляющее 15 955 человек.

Алексей Ракша, демограф, работавший в Росстате до этого лета, отмечает, что скачок смертности иллюстрирует реальное число погибших от коронавируса и что публично сообщается лишь о части этих смертей. «На самом деле уровень смертности в России лишь незначительно отличается от других стран», - сказал Ракша.

Власти не отвечают на просьбу СМИ прокомментировать, в чем причины расхождения данных об избыточной смертности и статистики смертей, связанных с COVID-19, и не преуменьшает ли правительство реальное число погибших.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ заявил, что он ежедневно отчитывается только о подтвержденных смертях от коронавируса, и отослал журналистов Reuters к пересмотренным данным Росстата, которые показали, что COVID-19, возможно, вызвал на несколько тысяч смертей больше, чем сообщалось изначально, так как в некоторых случаях причина смерти не была установлена.

«Мы неоднократно фиксировали более низкий уровень смертности от нового коронавируса в России по сравнению с другими странами, в том числе в мае-июле - на уровне 2,8%», - заявил оперативный штаб.

Показатель избыточной смертности, который, по мнению некоторых эпидемиологов, является лучшим способом измерения истинной смертности от COVID-19, учитывая, что методы подсчета различаются, во многих странах превосходит официальные данные смертности от COVID-19. В России они в 3,6 раза превышают число смертей от COVID-19 за рассматриваемые месяцы.

Если в России общее количество смертей от COVID-19 было близко к 60 тысячам, то, по данным Reuters, это означает, что cтрана находится на пятом месте по смертности от COVID-19, а не на 12-м, как считается в настоящее время.