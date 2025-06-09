ПОЛИТИКА
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Трамп пообещал «освободить» Лос-Анджелес
Дональд Трамп направил в Лос-Анджелес две тысячи нацгвардейцев, заявив о «вторжении мигрантов»
Трамп пообещал «освободить» Лос-Анджелес
Трамп отправил Нацгвардию «освобождать» Лос-Анджелес / Reuters
9 июня 2025 г.

Президент Дональд Трамп распорядился ввести в Лос-Анджелес две тысячи бойцов Нацгвардии. Мера принята на фоне массовых протестов против депортаций и столкновений с федеральными агентами.

«Когда-то великий американский город Лос-Анджелес был захвачен и оккупирован нелегальными мигрантами и преступниками. Теперь же мятежные агрессивные толпы атакуют наших федеральных агентов, пытаясь сорвать депортационные операции. Я поручаю принять все необходимые меры для освобождения Лос-Анджелеса от вторжения мигрантов и прекращения этих мигрантских бунтов», — написал Трамп в Truth Social.

Протесты начались 6 июня. Поводом стала операция по соблюдению иммиграционного законодательства. Жители стали блокировать улицы, начались стычки с полицией. Применялись слезоточивый газ, светошумовые гранаты и фейерверки. По данным The Wall Street Journal, как минимум один человек пострадал.

Министерство внутренней безопасности США заявило о нападении на здание федеральных правоохранителей в Лос-Анджелесе. Прокуратура Калифорнии сообщила об аресте более десяти человек и предупредила о новых задержаниях.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом раскритиковал решение президента. Он назвал ввод войск «намеренным подстрекательством». Несмотря на это, 8 июня в город прибыли первые подразделения Нацгвардии.

Они будут обеспечивать защиту сотрудников иммиграционной и таможенной службы, а также охранять федеральную собственность.

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