За годы нахождения у власти премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху были убиты почти 3500 палестинцев. Такие данные приводит израильская правозащитная организация B'Tselem.

Согласно сведениям B'Tselem, в числе убитых за последние годы палестинцев 799 детей и подростков, а также 342 женщины.

Нетаньяху, который открыто придерживается ультраправых взглядов, считается одним из главных «архитекторов» идеи ущемления прав палестинцев.

Действующий глава правительства Израиля дважды одобрял решения по крупным военным операциям в блокированном палестинском анклаве сектор Газа - «Облачный столп» (2012) и «Нерушимая скала» (2014). Эти операции привели не только к многочисленным человеческим жертвам, но и масштабным разрушениям в регионе.

«Нерушимая скала» стала самой кровавой в современной истории Газы. В ходе 50-дневной операции, начатой армией Израиля 8 июля 2014 года, погиб 2251 палестинец, в том числе 551 ребенок и 299 женщин.

По данным ООН, в ходе операции израильские военные нанесли по территории анклава 6 тысяч воздушных и около 50 тысяч артиллерийских ударов. Свыше 11 тысяч человек получили ранения, 1500 детей стали сиротами.

Кроме того, как сообщали палестинские власти, непоправимый ущерб был нанесен инфраструктуре Газы. В результате операции были разрушены 28 366 зданий, из них 3 329 - полностью, 23 445 - частично. Без крова остались 65 тысяч палестинцев.

Биньямин Нетаньяху возглавляет правительство Израиля дольше всех своих предшественников - с 2009 года. Он также занимал этот пост в 1996-1999 годах. В целом политик избирался премьер-министром семь раз.