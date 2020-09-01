Власти Лебапского велаята Туркменистана вынуждают бюджетников покупать недавно вышедшую в свет книгу президента Гурбангулы Бердымухамедова «Принципы туркменской государственности», сообщает «Настоящее время» со ссылкой на туркменскую службу «Радио Свобода».

При этом, по сообщениям корреспондентов, в районных книжных магазинах в Фарапском этрапе (районе) ее пока нет в наличии. Несколько экземпляров книги нашлись лишь в областном центре Лебапского велаята – Туркменабаде, который находится примерно в 35 километрах от районного центра Фарапа.

О выходе книги стало известно 4 сентября, об этом сообщило государственное телевидение. Теперь она должна появиться во всех районных домах культуры, отмечает «Радио Свобода». Невыполнение требования рассматривается наравне с государственной изменой.

Официальная цена книги пока неизвестна. Сотрудник одного из местных предприятий рассказал, что купил новое сочинение президента за 60 манатов, что составляет около 17 долларов США.

Власти Туркменистана систематически обязывают жителей страны сдавать деньги на покупку президентских портретов и книг, на строительство питомников для собак, а также на приобретение дезинфицирующих средств и медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, наличие которого власти страны официально не признают.

За 11 лет правления президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов издал под своим именем более 60 книг на разнообразную тематику. Глава страны писал не только о государственном управлении и международных отношениях, но и о лекарственных растениях, коневодстве и собаководстве.

Книги Бердымухамедова изучают в учебных заведениях страны, зачитывают в прямом эфире государственных СМИ, проводят по ним уроки здоровья. К примеру, Министерство здравоохранения рекомендовало населению травяные чаи на основе рецептов, описанных в книгах президента.

Также отмечается, что Бердымухаммедов периодически совершает жертвоприношение (садака) на гонорары от издания своих произведений. При этом государственные СМИ сбор средств у населения на покупку книг президента не упоминают.