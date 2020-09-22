Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Ереван «положить конец агрессивным действиям и образумиться». Об этом турецкий министр написал на своей странице в Twitter, комментируя очередную провокацию вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном, в результате которой погиб азербайджанский военнослужащий.

Дипломат выразил соболезнования семье погибшего и азербайджанскому народу. «Мы всегда рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе», - сказал Чавушоглу.

Резкой критике провокацию Еревана на границе с Товузским районом Азербайджана подвергли также в Министерстве национальной обороны Турции. «Армения должна немедленно прекратить играть с огнем», - заявили в турецком военном ведомстве.

«Армения, незаконно оккупировавшая Нагорный Карабах, теперь нарушила режим прекращения огня в Товузском районе, в результате чего погиб героический азербайджанский солдат. Мы выражаем соболезнования всем нашим братьям и сестрам в Азербайджане», - говорится в заявлении Минобороны.

Ранее в результате очередной провокации ВС Армении 21 сентября в товузском направлении госграницы погиб военнослужащий сверхсрочной службы младший сержант Эльшан Мамедов.

Между тем, как сообщает Министерство обороны Азербайджана, 22 сентября подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 33 раза. Обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

В связи с обострением на границе в Азербайджане объявлен призыв военнообязанных в запасе на военные сборы и проверку.

Напряженность между двумя соседними странами сохраняется с 12 июля, когда подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций в Товузском районе азербайджано-армянской государственной границы. В приграничных столкновениях погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала, и 1 мирный житель, а также 4 военнослужащих с армянской стороны.

Бывшие советские республики обвиняют друг друга в провокации конфликта. По данным Минобороны Азербайджана, армянская сторона при поддержке артиллерии попыталась продвинуться в этой части госграницы, но, встретив жесткое сопротивление, отступила.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.