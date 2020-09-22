Центр «Досье» Михаила Ходорковского, изучив материалы уголовных дел обеих сторон, в частности, свидетельские показания и 402 часов прослушек, восстановил ход поставки наркотиков, реальные организаторы которой до сих пор не найдены, а задержанные, как отмечается в расследовании, - лишь «пешки некоторых представителей посольства и Москвы». О предыстории и подробностях этого скандального дела написала «Медуза».

В ноябре 2016 года в здании российского посольства в Буэнос-Айресе были обнаружены 12 подозрительных чемоданов, спрятанных в подсобке. Внутри груза оказались брикеты с белым порошком. О находке доложили в Москву, а еще через несколько недель уведомили об этом аргентинские власти. Так началось совместное расследование России и Аргентины контрабанды кокаина, - как оказалось, исключительной чистоты (88%; чистота распространяемого в Европе кокаина обычно не выше 40%).

Два года спустя спецслужбы двух стран задержали шесть человек, в том числе предполагаемого организатора контрабанды Андрея Ковальчука - самого таинственного из всех проходящих по делу. У россиянина имелось несколько поддельных паспортов, в посольстве его считали влиятельным силовиком, а посредники были уверены в том, что из Аргентины Ковальчук возит кофе, сигареты и шкуры морских котиков.

Как утверждает Центр «Досье», официальное российское расследование не смогло ответить на вопрос, кто такой Ковальчук.

В расследовании также приводятся показания бывшего командира МВД Михаила Казанцева, с которым Ковальчук обсуждал поиски частного самолета для перевозки в Европу ценных «шкур». Казанцев лично видел у Ковальчука удостоверение полковника Службы внешней разведки. Сам Ковальчук чаще всего так и представлялся - работником МИД и сотрудником СВР или ГРУ в звании полковника или подполковника, раздавая при этом сигары и сувениры с символикой структур. Согласно комментариям этих трех ведомств на запросы российского следствия, Ковальчук никогда не принадлежал ни к одному из них. (Как уточняет «Досье», спецслужбы имеют право скрывать информацию о своих сотрудниках).

Для дипмисии в Буэнос-Айресе у Ковальчука существовала другая легенда: там его некоторое время считали сотрудником «Газпрома» и работником Россотрудничества.

В показаниях Казанцев говорил о том, что игра ведется на высоком уровне. «Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы России и членов Совета Федерации Федерального собрания», - вспоминал он.

Невыясненным остался вопрос о том, откуда Ковальчук брал дорогостоящий товар. Как рассказал центру «Досье» собеседник в силовых структурах, такое количество наркотиков нельзя просто «взять и купить». По оценкам аргентинских спецслужб, партия почти в 400 килограммов обошлась бы россиянину в несколько миллионов долларов. В этой связи могут быть две версии: либо Ковальчук долгое время торговал наркотиками, либо был частью более крупной группировки контрабандистов, отмечает эксперт.

О том, знали ли сотрудники российского посольства в Буэнос-Айресе о хранящемся в подсобке грузе кокаина, тоже остается загадкой. Собеседник Центра «Досье» в международной службе по борьбе с наркотрафиком уверен, что они не могли не знать об этом. По его словам, с наркомафией, в частности, был связан бывший посол России в Аргентине Виктор Коронелли.

Что касается получателей партии, ни аргентинское, ни российское следствие не пытались искать их или тех, кто мог курировать масштабную контрабанду из Латинской Америки, отмечает Центр «Досье».

Кроме предполагаемого организатора преступной группы Андрея Ковальчука, которого задержали в марте 2018 года в Германии, фигурантами «кокаинового дела» проходят полицейский из Буэнос-Айреса Иван Близнюк и его друг механик Александр Чикало, бывший завхоз посольства Али Абянов, который, по версии следствия, и спрятал чемоданы в подсобке, а также двое сообщников в Москве - Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов.

Следствие по громкому делу длится уже два года, при этом когда будет суд - неизвестно. Все подозреваемые отрицают свою причастность к организации поставки кокаина.