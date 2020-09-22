Предоставление автокефалии Украине в 2018–2019 гг. стало настоящей трагедией для Русской православной церкви. На протяжении всего активного периода автокефального процесса спикеры Московской патриархии убеждали всех вокруг, что ни в коем случае нельзя предоставлять Киеву Томос.

Но какие реальные причины того, что Москва противится церковной независимости Украины? Почему она готова идти на разрыв церковных отношений и ухудшение собственного имиджа, только лишь бы удержать Киев в своих руках? Что дает РПЦ власть над церковной Украиной?

Статистика

Украина является одним из самых больших активов РПЦ. Это и количество общин, и группы влияния, и землячество, и историческая преемственность. Для того чтобы понять, какое место Украина занимает в Московском Патриархате, лучше всего обратиться к цифрам.

Современная РПЦ насчитывает около 36 тысяч общин. В их число входят приходы в России, Украине, Беларуси, Молдове, странах Балтии, Центральной Азии, Евросоюзе, США, Канаде, странах Латинской Америки, Юго–Восточной Азии, а также в Китае и Японии. Львиная доля общин, около 32 тысяч, приходится на Россию, Украину, Беларусь, Молдову и Казахстан. Но и среди этих стран есть два столпа – Россия и Украина. Первая насчитывает около 17 000 общин, вторая – 12 тысяч (данные на 2020 год).

Речь идет об общинах, входящих в состав Московского Патриархата. При этом в Украине существует и своя автокефальная Православная церковь Украины, которая охватывает около 7 тысяч общин.

И тут начинается самое интересное. По статистике, треть общин Московского Патриархата фактически находится в Украине. Страна, количество населения которой в 3,5 раза меньше, чем в России, по числу приходов отстает всего лишь на треть. Еще раз – населения меньше в три раза, а приходов – всего лишь на 30%!

Более того, именно наличие Украины в составе РПЦ позволяет ей считаться самой большой православной церковью в мире. Ведь в самой России приходов не так уж много. Потеря Украины ставит под сомнение и статус самой многочисленной из православных церквей.

Если бы сценарий развивался по своей естественной логике – православные в Украине объединяются и добиваются автокефалии, то новая церковь получила бы значительно больше прихожан. В сумме в ее составе могло оказаться более 19 000 общин. Россия перешла бы даже не на второе, а сразу на третье место. На втором месте оказалась бы Румыния.

К сожалению, нет данных по всем трем странам за 2020 год, поэтому мы приведем пример, основываясь на информации за 2016. По официальной статистике, на 1 января 2016 г. в Украине в целом было 18 204 православных общин, в Румынии – 16 403, а в России– 15 548.

Кадры решают все?

Кроме количества общин, Украина для Московского Патриархата – еще и кузница кадров. Это прямо–таки историческая тенденция. В Средние века украинское духовенство частенько мигрировало в Московское княжество. Ситуация достигла своего апогея в XVIII веке. В то время среди архиереев было большинство украинцев, и чтобы уравновесить ситуацию, был издан императорский указ, запрещавший ставить епископом выходца из Украины. Ситуация повторилась и в позднее советское время.

До Второй мировой войны Западная Украина (Галичина, Волынь, Закарпатье и Буковина) не входила в состав СССР, и ее не коснулись антирелигиозные кампании и гонения. Вследствие этого церковная жизнь там развивалась своим чередом. Когда же эти земли включили в состав Союза, то репрессии по типу 30–х гг. уже не практиковали, хотя свободу вероисповедания всячески ущемляли и ограничивали. В общем, люди из этих регионов в религиозном плане были более свободными, чем другие советские граждане.

Это привело к тому, что уже в 70–80–е гг. украинцы были самым большим этническим землячеством в Московском патриархате. Да и в нынешней РПЦ есть несколько влиятельных кланов, в которые входят выходцы из Украины.

История

Но самым главным нематериальным активом, который дает Украина для РПЦ, является история. Именно включение Киева под юрисдикцию Московского патриархата дает последнему основания для продвижения определенных нарративов. Концепции «Русского мира», «Москва – Третий Рим» и «Святой Руси» могут существовать лишь тогда, когда Россия контролирует Украину.

Ведь изначально православие на восточно–славянских землях пришло именно в Киев. Именно с территории современной Украины оно распространилось на земли современных Беларуси и России. Именно киевские митрополиты основали кафедру в Москве и потом стали «Московскими и всея Руси». Именно из Киево–Печерской лавры распространилось монашество по Руси.

Без Украины РПЦ теряет свою историю. Ведь тогда крещение Руси князем Владимиром символически принадлежит Украине. А церковная история России начинается с раскола 1448 г., когда московские митрополиты оборвали отношения с константинопольским патриархом. Фактически история РПЦ без Киева сокращается вдвое. Вместо помпезного тысячелетия Крещения Руси в 988 г. остается чуть больше 500 лет со дня раскола.

Появление независимой и признанной Православной церкви Украины ставит крест на концепции «Святой Руси». Поскольку Русь – это, прежде всего, именно территории Украины и Беларуси. Территории России исторически на многих европейских средневековых картах обозначались как «Московия». Не будет Украины под Москвой – не будет концепции исторической общности, а значит, не будет аргумента для нового союзного государства.

Намного сложнее затянуть страну в новый «Русский мир», если на это нет исторических обоснований. Если есть разная история, разные автокефальные церкви, то должны быть и разные культуры, а следовательно, и разные страны.

Россия не включает в доктрину «Русского мира», скажем, Грузию, Румынию или Болгарию. Потому что там есть своя история, свои независимые церкви. Куда сложнее строить единое цивилизационное пространство без религиозного единства.

Именно по данным причинам в Москве так противятся церковной независимости Киева. Там понимают, что это шаг в сторону от России, это попытка избежать включения в общее цивилизационное пространство и заявка на построение собственного.

Таким образом, вся борьба РПЦ против украинского Томоса – это война за символы, историю, статистику и влияние. Церковь готова разорвать отношения с единоверцами для того, чтобы считаться самой большой, для того чтобы гордится тысячелетней историей. Но не готова прощать и подставлять вторую щеку.

Во всей этой истории нет ничего о духовности, спасении души или богословии. Типичные культурные войны. Только этому ли учит Евангелие, которое церковная корпорация проповедует?