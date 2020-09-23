Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который накануне был выписан из берлинской клиники Charite после 32 дней лечения, прокомментировал в своем аккаунте Instagram сообщение газеты Le Monde о том, что, по словам президента России Владимира Путина, Навальный мог сам принять яд из группы «Новичок». Об этом со ссылкой на французское издание сообщает «Медуза».

«Владимир Путин сообщил французскому коллеге: «Навальный мог сам проглотить этот яд». Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!», - написал Навальный в своем посте.

Ранее Le Monde сообщила о том, что 14 сентября президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам принять нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок» по неустановленной причине, и охарактеризовал оппозиционера, которого он отказывается называть по имени, простым «интернет-баламутом, который симулировал болезнь в прошлом». Путин добавил, что Навальный совершал преступления и использовал основанный им Фонд борьбы с коррупцией для шантажа чиновников.

Российский лидер также отметил, что «Новичок» - менее сложное вещество, чем его считают, объяснив отсутствие официального расследования произошедшего с Навальным тем, что российские специалисты не могут получить результаты анализов из Германии и Франции, хотя официальный запрос был отправлен французской стороне, пишет издание. По его информации, Путин также предложил рассмотреть другие возможные версии отравления, в том числе связанные с Латвией, в которой живет один из создателей яда.

Макрон, как отмечает Le Monde, в свою очередь, отверг «латвийский след» и вероятность того, что оппозиционер отравил себя сам.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии Business FM заявил, что «тема берлинского пациента действительно обсуждалась в ходе недавнего разговора президента Путина и президента Макрона. И мы об этом сообщали. Вместе с тем, газета совсем не точна в переданных формулировках».

«И справедливости ради, вряд ли она могла быть точна. Иначе это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов, что не совсем соответствует дипломатической практике. Убеждены, что это не так», - заключил Песков

14 сентября две специальные лаборатории в Швеции и Франции независимо друг от друга подтвердили, что критик Кремля был отравлен веществом нервно-паралитического действия «Новичок».

Международное сообщество призывает Россию провести расследование случившегося и полностью прояснить все обстоятельства случившегося.

20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, когда он в возвращался в Москву из Томска, где встречался со своими сторонниками в преддверии региональных выборов. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в местную больницу скорой помощи, где он впал в кому. Через два дня Навального транспортировали на лечение в клинику Charite в Берлине. По мнению его близких и соратников, оппозиционер и автор многочисленных расследований коррупции во власти мог быть отравлен, когда пил чай в кафе аэропорта незадолго до посадки в самолет.