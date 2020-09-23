Управление образования исполкома Казани разрешило школьницам посещать школу в мусульманских платках - хиджабах, пишет Idel.Реалии со ссылкой на местные СМИ.

Такое решение было принято после конфликта, который разразился в школе № 10 Приволжского района столицы Татарстана. Родители девочек-мусульманок из младших классов учебного учреждения пожаловались, что директор запретила ходить на занятия в хиджабах. Обращение было отправлено также президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

В ходе разбирательств была назначена проверка, по итогам которой управление образования приняло сторону родителей.

«Вчера была проведена беседа с директором школы о недопустимости подобного запрета. О проведении беседы также уведомлена мама второклассницы, обратившаяся в УО по данному вопросу. В настоящее время конфликт улажен, ребенок продолжит посещать школу в платке», - сообщили в пресс-службе управления образования, отметив, что «директоров других школ предупредили о недопустимости подобных действий».

Весной 2019 года сообщалось, что психологам школ в Казани поручили подготовить досье на школьниц, посещающих учебу в мусульманских платках, и провести с ними беседу. Позже был наказан полицейский, собиравший такие данные.