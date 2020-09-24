Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2021 Годом родных языков и народного единства, пишет «Коммерсант»,ссылаясь на заявление главы республики во время послания Госсовету.

Минниханов отметил, что необходимо создавать условия для сохранения и развития языков и культур не только татар, но и представителей всех национальностей, проживающих в республике: русских, чувашей, удмуртов, мордвы, марийцев и других.

«Придавая большое значение данному вопросу и единению многонационального народа республики, следующий год в Татарстане предлагаю объявить годом родных языков и народного единства», - отметил глава Татарстана.

Проблема сохранения татарского языка и культуры была обозначена лидером республики еще в июле. Минниханов опубликовал в местной прессе авторскую статью «Татары: верность традициям, уверенность в будущем», в которой, обращаясь к чиновникам и общественности РТ, указал на необходимость поддерживать сохранение и развитие национальной идентичности татарского народа, поскольку эта миссия исторически возложена на республику.

«Исторически сложилось так, что ответственность за единение татар лежит на современном Татарстане. И для каждого из нас, где бы мы ни жили, важно чувствовать его заботу. Поэтому и поддерживается деятельность Всемирного конгресса татар, создаются программы по сохранению языков, культуры, идентичности, учреждаются гранты - это гибкий подход для решения задач сегодняшнего дня. Такую работу мы обязательно будем продолжать», - написал Минниханов.

В 2017 году решением Москвы была отменена обязательность изучения всеми школьниками языков титульных народов национальных республик. В Татарстане это восприняли особенно критично. Татарский является, согласно конституции РТ, наряду с русским, государственным языком, владеть которым обязан, например, глава республики. Впрочем, и это положение последнее время стало подвергаться попыткам пересмотра.