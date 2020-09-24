ПОЛИТИКА
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В Омске мужчина ударил пенсионерку за разговор на татарском языке
По ее словам, в автобусе в это время были только женщины и дети. Поэтому никто из пассажиров не заступился, так как все испугались. После инцидента пенсионерка обратилась в правоохранительные органы
В Омске мужчина ударил пенсионерку за разговор на татарском языке
В Омске мужчина ударил пенсионерку за разговор на татарском языке / Others
24 сентября 2020 г.

В Омске пассажир маршрутки ударил пенсионерку по голове за то, что она разговаривала по телефону не по-русски. По словам 67-летней Люции Тимофеевой, напавшему на нее не понравилось, что она беседовала на татарском языке, передает «Idel.Реалии».

Женщина рассказала, что она ехала домой на маршрутном автобусе, разговаривая со своей пожилой родственницей. «И тут меня кто-то хлопает по плечу и говорит: «Или заткнись, или разговаривай по-русски». Я обернулась, смотрю, знакомый человек из нашего садового общества. Я ему ответила, чтобы он от меня отстал. Развернулась и продолжила разговор на татарском», - говорит пострадавшая. После этого пенсионерка получила удар по голове.

По ее словам, в автобусе в это время были только женщины и дети. Поэтому никто из пассажиров не заступился, так как все испугались.

Тимофеева отметила, что в ответ пригрозила мужчине полицией, но тот встал с сиденья и был готов продолжить скандал. «Никогда такого не было, никогда никто мне не делал никаких замечаний, я всю жизнь с русскими проработала. Бывали какие-то мелкие споры, но таких ситуаций никогда не было», - вспоминает женщина.

После инцидента пенсионерка обратилась в правоохранительные органы. В пресс-службе УМВД России по Омской области подтвердили, что заявление принято и направлено в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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