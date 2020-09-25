Движения ФАТХ и ХАМАС договорились в Стамбуле о проведении «в короткие сроки» выборов в Палестине. Об этом Anadolu сообщил член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Аззам аль-Ахмад.

По его словам, ведущие политические силы достигли согласия о проведении вначале парламентских, а затем и президентских выборов. Ахмад отметил, что президент Палестины Ахмад Аббас в ближайшие дни подпишет соответствующие указы.

«Выборы должны пройти на всей территории Палестины, в том числе в блокированном Израилем секторе Газа и в оккупированном Восточном Иерусалиме. Без Иерусалима выборов не будет», - добавил он.

ФАТХ и ХАМАС вели переговоры в Стамбуле со вторника. Согласно конституции Палестины, парламент должен избираться каждые четыре года. Однако в связи с оккупацией Израиля и режимом блокады Газы с 2006 года выборы не проводились.