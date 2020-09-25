ПОЛИТИКА
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ФАТХ и ХАМАС согласовали в Стамбуле парламентские и президентские выборы
Переговоры ведущих политических сил Палестины проходили на этой неделе в крупнейшем городе Турции. Последние выборы в стране состоялись в 2006 году
ФАТХ и ХАМАС согласовали в Стамбуле парламентские и президентские выборы
Фото: АА / Others
25 сентября 2020 г.

Движения ФАТХ и ХАМАС договорились в Стамбуле о проведении «в короткие сроки» выборов в Палестине. Об этом Anadolu сообщил член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Аззам аль-Ахмад.

По его словам, ведущие политические силы достигли согласия о проведении вначале парламентских, а затем и президентских выборов. Ахмад отметил, что президент Палестины Ахмад Аббас в ближайшие дни подпишет соответствующие указы.

«Выборы должны пройти на всей территории Палестины, в том числе в блокированном Израилем секторе Газа и в оккупированном Восточном Иерусалиме. Без Иерусалима выборов не будет», - добавил он.

ФАТХ и ХАМАС вели переговоры в Стамбуле со вторника. Согласно конституции Палестины, парламент должен избираться каждые четыре года. Однако в связи с оккупацией Израиля и режимом блокады Газы с 2006 года выборы не проводились.

ИСТОЧНИК:AA
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