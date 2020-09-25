Власти Китая расширяют сеть «лагерей перевоспитания» для содержания в них уйгуров и представителей других коренных тюрко-мусульманских народов Синьцзяна, несмотря на сделанные ранее заявления о том, что все перевоспитываемые завершили «обучение», передает Idel.Реалии со ссылкой на Австралийский институт стратегической политики (Australian Strategic Policy Institute, ASPI).

К исследованию института прилагаются спутниковые видеодоказательства строительства не менее 61 нового исправительного учреждения и мест заключения. «Свидетельства спутниковых снимков демонстрируют появление недавно построенных центров содержания под стражей, а также расширение нескольких существующих. Произошло это в течение 2019 и 2020 годов», - рассказал исследователь ASPI Натан Рузер. Он нашел и пометил на карте 380 мест заключения в Синьцзяне.

По словам Рузера, «результаты [исследования] показывают вводящий в заблуждение характер комментариев официальных лиц Синьцзяна о том, что все задержанные были освобождены».

Ранее председатель властей Синьцзян-Уйгурского автономного района Шохрат Закир заявил, что «стажеры, участвующие в программах обучения и подготовки» в центрах профессионально-технического обучения «завершили обучение».

Кроме того, эксперты ASPI заявляют, что в последние три года тысячи мечетей и других религиозных мусульманских объектов в Синьцзяне были разрушены и закрыты. Их число уменьшилось до рекордно низкого со времени Культурной революции.

Институт ставит под сомнение заявления властей КНР о том, что в регионе насчитывается 24 000 мечетей и что Пекин привержен политике свободы вероисповедания. По их данным, в Синьцзяне реально осталось менее 15 000 мечетей - причем более половины из них в той или иной степени повреждены.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также, как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.

Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров. По их словам, «лагеря перевоспитания» используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.