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Выборы в Костромской области России случайно выиграла уборщица
На выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области случайно победила уборщица. Ее кандидатура была выдвинута по просьбе главы поселения в качестве «подставной»
Выборы в Костромской области России случайно выиграла уборщица
Фото Марины Удгодской с ее страницы в «ВКонтакте» / Others
25 сентября 2020 г.

Выборы главы Повалихинского сельского поселения Костромской области России выиграла Марина Удгодская, которая работает уборщицей в местной администрации, сообщает Meduza.

35-летняя женщина была единственной, кто выдвинул свою кандидатуру против действующего главы поселения Николая Локтева, члена «Единой России». По итогам голосования, она получила почти 62% голосов - ее поддержали 84 из более чем 130 избирателей.

По данным «Аргументов и фактов», формально Удгодская представляла областное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Кроме работы уборщицей, она на непостоянной основе числилась в совете депутатов села.

Удгодская рассказала, что согласилась участвовать в выборах по просьбе главы селения Николая Локтева. «Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали», - рассказала женщина, добавив, что она «вообще без понятия», как выполнять новые обязанности, и «с документами ни разу делов-то не имела».

Удгодская планирует сразу после вступления в должность сдать мандат, чтобы назначили новые выборы.

На территории Повалихинского сельского поселения проживают 562 человека, его территория превышает 400 квадратных метров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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