Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на Международном конкурсе чтения Корана, обратившись к исламским странам с призывом к единству и отказу от навязанных извне конфликтов.

«Мы обязаны сбросить с себя мертвую пыль, не давая хода глобальным силам, стремящимся сбить нас с пути с помощью искусственных повесток и бесплодных споров», — заявил президент Турции.

Он подчеркнул, что исламский мир на протяжении последних двух столетий сталкивается с попытками раскола: «Вот уже 200 лет мы становимся целью коварных планов, выстроенных вокруг логики «разделяй и властвуй». То по этническому, то по конфессиональному, то по культурному признаку наши различия ставятся в центр этих разрушительных схем».

Президент Эрдоган добавил, что «кирпичи этих стен возведены с помощью розни, ненависти и вражды», а сами стены «замешаны на империалистском мышлении» и с каждым десятилетием все больше разъединяют мусульман.

«До недавнего времени исламские земли были центром справедливости, добродетели и порядка. К сожалению, сегодня мы больше не обладаем той силой. Мы не можем достичь желаемого уровня единства, братства и духовной близости», — сказал он.

Президент Турции заявил, что мир переживает переломный момент и выразил сожаление в связи с продолжающимися войнами и нестабильностью.

«Если мы хотим изменить это негативное течение и вновь повлиять на ход истории, мы должны прежде всего укрепить наше единство, солидарность и братство», — отметил он.

Эрдоган упомянул страдания в Палестине, Сирии, Йемене, Сомали, Судане и Ливане и задал риторический вопрос: «Не могли ли мы прекратить боль, которую переживают наши братья в этих регионах, и, следуя заветам предков, вернуть нашу цивилизацию на вершину мира?»

Завершая выступление, президент Турции подчеркнул:

«Пусть вопросы будут разными, но ответы на них, как правило, одинаковы. Мы не должны поддаваться отчаянию, которое ведет к неверию. Мы обязаны укрепить наши связи, крепко держаться за веру и вновь построить духовное и сердечное единство. Если мы сможем это сделать, по воле Аллаха ничто не сможет встать у нас на пути».