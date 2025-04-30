ТУРЦИЯ
2 мин чтения
Президент Эрдоган: мусульмане должны преодолеть разобщенность
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал исламские страны к сплочению и осудил попытки глобальных сил разобщить мусульман через конфликты и искусственные споры
Президент Эрдоган: мусульмане должны преодолеть разобщенность
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
30 апреля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на Международном конкурсе чтения Корана, обратившись к исламским странам с призывом к единству и отказу от навязанных извне конфликтов.

«Мы обязаны сбросить с себя мертвую пыль, не давая хода глобальным силам, стремящимся сбить нас с пути с помощью искусственных повесток и бесплодных споров», — заявил президент Турции.

Он подчеркнул, что исламский мир на протяжении последних двух столетий сталкивается с попытками раскола: «Вот уже 200 лет мы становимся целью коварных планов, выстроенных вокруг логики «разделяй и властвуй». То по этническому, то по конфессиональному, то по культурному признаку наши различия ставятся в центр этих разрушительных схем».

Президент Эрдоган добавил, что «кирпичи этих стен возведены с помощью розни, ненависти и вражды», а сами стены «замешаны на империалистском мышлении» и с каждым десятилетием все больше разъединяют мусульман.

«До недавнего времени исламские земли были центром справедливости, добродетели и порядка. К сожалению, сегодня мы больше не обладаем той силой. Мы не можем достичь желаемого уровня единства, братства и духовной близости», — сказал он.

Президент Турции заявил, что мир переживает переломный момент и выразил сожаление в связи с продолжающимися войнами и нестабильностью.

«Если мы хотим изменить это негативное течение и вновь повлиять на ход истории, мы должны прежде всего укрепить наше единство, солидарность и братство», — отметил он.

Эрдоган упомянул страдания в Палестине, Сирии, Йемене, Сомали, Судане и Ливане и задал риторический вопрос: «Не могли ли мы прекратить боль, которую переживают наши братья в этих регионах, и, следуя заветам предков, вернуть нашу цивилизацию на вершину мира?»

Завершая выступление, президент Турции подчеркнул:

«Пусть вопросы будут разными, но ответы на них, как правило, одинаковы. Мы не должны поддаваться отчаянию, которое ведет к неверию. Мы обязаны укрепить наши связи, крепко держаться за веру и вновь построить духовное и сердечное единство. Если мы сможем это сделать, по воле Аллаха ничто не сможет встать у нас на пути».

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us