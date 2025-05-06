Дроны и «Нептун»: как и чем Украина может атаковать Россию 9 мая
ПОЛИТИКА
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Дроны и «Нептун»: как и чем Украина может атаковать Россию 9 маяВ Москве ждут лидеров более 20 стран по случаю празднования Дня Победы. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин. Вместе с тем в Украине пока не приняли предложение о трехдневном перемирии. Прекращения огня не будет?
Украина настаивает на более длительном перемирии / TRT Russian
6 мая 2025 г.

В ночь на 6 мая Россия была атакована беспилотниками, сообщили в Минобороны РФ. Всего сбиты 105 БПЛА. Больше всего над территорией Брянской области — 32, Воронежской области — 22, 19 — над Московским регионом.

В Москве обломки одного БПЛА ударились о многоэтажный дом возле станции метро «Каширская», была повреждена витрина цветочного магазина. По словам мэра Сергея Собянина, серьезных повреждений и пострадавших нет.

Ранее в Киеве отвергли предложение Москвы о перемирии с 8 по 11 мая по случаю 80-летия Победы. Обе столицы в эти дни встречают высокопоставленных гостей, и Кремль опасается за безопасность иностранных лидеров. В Украине же рассудили: либо останавливать боевые действия на более продолжительный срок, либо не объявлять о прекращении огня вовсе.

«Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц, чтобы положить конец войне. Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день», — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

В российском руководстве заявление расценили как провокацию, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что объявленное в одностороннем порядке трехдневное перемирие — это проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между странами. И, соответственно, если в праздничные дни страна подвергнется атаке, то о прекращении огня в ближайшем будущем можно забыть.

Вместе с тем Москва с размахом планирует отмечать 80-летие со Дня Победы. Окончательный список гостей пока формируется, но Песков предупредил, что на юбилей Победы приедут представители не менее 20 стран. Среди лидеров, заявивших о своем участии в мероприятиях: председатель КНР Си Цзиньпин, а также президенты Венесуэлы Николас Мадуро, Монголии — Ухнаагийн Хурэлсух, Буркина-Фасо — Ибрагим Траоре, Беларуси — Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев и другие.

Несмотря на ухудшения самочувствия свой визит также подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. А премьер-министр Индии Нарендра Моди посещать Москву отказался из-за напряженности в отношениях с Пакистаном.

Что предпримет Украина?

На фоне подготовки к торжественным мероприятиям российские власти усиливают безопасность столицы. По данным СМИ, в Москву были стянуты 280 средств противовоздушной обороны. Полиция попросила граждан воздержаться от запуска пиротехники «из-за участившихся случаев провокаций с ее использованием».

Глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк в разговоре с TRT на русском подчеркивает, что если председатель КНР Си Цзиньпин все же прилетит в Россию, то Украина ни в коем случае не станет атаковать Москву.

«Украине точно не нужна война со страной, которая является членом Совета Безопасности ООН и имеет население более 1,3 млрд. Не говоря уже об экономическом потенциале Китая, который окажется крайне враждебным по отношению к Киеву».

С другой стороны, собеседник агентства не исключает вероятность атаки в этот период других российских областей: «Могут быть использованы беспилотники с дальностью до 1500 км в зависимости от цели. Ну и Украина может испытать свою ракету «Нептун». Ее дальность — государственная тайна, но можно предположить, что до 1000 км точно. Но более вероятны волны дронов по 100-200 штук каждый день».

Если Си Цзиньпин откажется лететь в Россию, то тогда Украина могла бы теоретически нанести удар и по Москве, считает Романюк. Однако речь также может идти лишь о дронах.

По его словам, применение американского оружия исключается по трем причинам. «Во-первых: каждая ракета имеет радиус действия до 300 км и может долететь максимум до Брянска, Курска или Воронежа. А во-вторых, их количество крайне ограничено. Ну и в-третьих, подобное вооружение категорически нельзя использовать против мирных гражданских целей».

Однако наиболее вероятный сценарий: Украина хоть и негласно, но будет придерживаться объявленного перемирия. Президент США Дональд Трамп заявил, что трехдневное прекращение огня — это уже само по себе большое достижение. «На этом фоне Киев не будет рисковать улучшающимися отношениями с Вашингтоном, чтобы просто попугать Москву, — подчеркивает эксперт. — Тем более что в запасе у США остаются множество рычагов влияния, особенно в части продажи Украине вооружений».

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