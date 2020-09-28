Семья Загидуллиных из Татарстана стала победителем проводимого ежегодно Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья», пишет Tatarlar.Info. Итоги конкурса были подведены в Москве.

«Семья Загидуллиных покорила экспертов тем, что является примером для односельчан», - рассказали в пресс-службе Министерства молодежи РТ. Рустем Загидуллин с 2010 года возглавляет районный отдел по делам молодежи и спорта. Его супруга Лилия работает медсестрой в Балтасинской ЦРБ. По словам пары, которая воспитывает троих детей, секрет их семейного счастья состоит в том, чтобы «любить, понимать, поддерживать друг друга и стараться все делать сообща».

Церемония награждения победителей конкурса пройдет в Москве 29 ноября.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже в пятый раз и направлен на повышение общественного престижа семейных ценностей и ответственного родительства. В этом году впервые часть его мероприятий прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Победителей определяли в 5 номинациях: «Семья – хранитель традиций», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья» и «Золотая семья».