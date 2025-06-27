Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что даже некоторые политические лидеры используют искусственный интеллект — например, ChatGPT — для написания своих речей. Он деликатно не стал уточнять, использует ли он сам нейросети в этих целях.

Это заявление прозвучало на полях Евразийского экономического форума в Минске. Выступая на пленарной сессии, посвященной вопросам интеграции, Токаев подчеркнул растущее влияние цифровых технологий на экономику и общество, назвав нейросети «технологией, меняющей правила игры».

«Искусственный интеллект — это не просто повышение производительности. Он радикально меняет механизмы функционирования государств и институтов», — заявил президент.

По его словам, ИИ уже используется в здравоохранении, энергетике, производстве, образовании.

«И как ни удивительно, при подготовке политических выступлений», — уточнил Токаев.

По его словам, если студенты активно применяют ChatGPT для выполнения заданий, то и некоторые политики прибегают к его помощи при написании речей.

«Это один из забавных побочных эффектов цифровизации», — добавил казахстанский лидер, вызвав улыбки в зале.

Ссылаясь на прогнозы, Токаев сообщил, что к 2030 году ИИ может прибавить более $15 трлн к мировому ВВП, но также автоматизировать до 300 млн рабочих мест, при этом создавая новые профессии.

Несмотря на шуточный посыл, основной месседж Токаева был серьезным: цифровая трансформация неизбежна, и странам региона необходимо адаптироваться — иначе они рискуют отстать.

В январе 2023 года конгрессмен США Джейк Очинлосс стал первым членом Палаты представителей США, который произнес на заседании Палаты речь, написанную ChatGPT. В речи говорилось о необходимости создать совместный американо-израильский исследовательский центр в области ИИ.

Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что часть его речи на конференции по кибербезопасности в Тель-Авиве в феврале 2023 года была написана с помощью генеративного ИИ. Герцог воспользовался случаем, чтобы подчеркнуть инновационность технологического сектора Израиля и обсудить роль ИИ в обществе.





