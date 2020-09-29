Армения использует боевиков сирийского крыла террористической организации РПК (ОНС) для атак на мирное население Азербайджана.

По данным источников Anadolu в структурах безопасности, Ереван разместил на оккупированных землях Азербайджана сотни террористов.

Соответствующее соглашение между Ереваном и РПК было достигнуто в конце июля текущего года. В рамках договоренности, около 300 боевиков прибыли на автобусах в Армению и оккупированный Нагорный Карабах.

Здесь террористы РПК/ОНС провели курс обучения для сепаратистов, которые в последние дни активно задействованы при обстрелах населенных пунктов Азербайджана.

Напряженность в зоне армяно-азербайджанского конфликта возросла 27 сентября, когда Вооруженные силы Армении осуществили масштабные провокации против Азербайджана, подвергнув интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне. Огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.

Передовые подразделения азербайджанской армии предприняли ответные меры с целью пресечения провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск. По итогам первых дней боев стало известно об освобождении из-под оккупации ряда населенных пунктов Азербайджана, уничтожении десятков единиц бронетехники ВС Армении.Сейчас ожесточенные бои ведутся за контроль над городом Физули.

РПК признана террористической организацией в Турции и ряде других стран. С 1984 года от рук экстремистов погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей. Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся в регионе ситуации, экстремисты продолжают вооруженные нападения. В последние годы боевики стремятся переложить ответственность за преступления на свои ответвления, в частности в Сирии.