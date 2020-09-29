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Армения использует террористов РПК для атак на жителей Азербайджана
Ереван разместил на оккупированных территориях Азербайджана до 300 боевиков сирийского крыла РПК
Армения использует террористов РПК для атак на жителей Азербайджана
Фото: АА / AA
29 сентября 2020 г.

Армения использует боевиков сирийского крыла террористической организации РПК (ОНС) для атак на мирное население Азербайджана.

По данным источников Anadolu в структурах безопасности, Ереван разместил на оккупированных землях Азербайджана сотни террористов.

Соответствующее соглашение между Ереваном и РПК было достигнуто в конце июля текущего года. В рамках договоренности, около 300 боевиков прибыли на автобусах в Армению и оккупированный Нагорный Карабах.

Здесь террористы РПК/ОНС провели курс обучения для сепаратистов, которые в последние дни активно задействованы при обстрелах населенных пунктов Азербайджана.

Напряженность в зоне армяно-азербайджанского конфликта возросла 27 сентября, когда Вооруженные силы Армении осуществили масштабные провокации против Азербайджана, подвергнув интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне. Огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.

Передовые подразделения азербайджанской армии предприняли ответные меры с целью пресечения провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск. По итогам первых дней боев стало известно об освобождении из-под оккупации ряда населенных пунктов Азербайджана, уничтожении десятков единиц бронетехники ВС Армении.Сейчас ожесточенные бои ведутся за контроль над городом Физули.

РПК признана террористической организацией в Турции и ряде других стран. С 1984 года от рук экстремистов погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей. Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся в регионе ситуации, экстремисты продолжают вооруженные нападения. В последние годы боевики стремятся переложить ответственность за преступления на свои ответвления, в частности в Сирии.

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